¿Fernando del Solar no murió de cáncer? Anna Ferro revela su verdadera causa de muerte

A casi dos años de su muerte, parece ser que Fernando del Solar no logra descansar en paz, pues tanto su viuda Anna Ferro como su exesposa Ingrid Coronado no han parado de dar entrevistas mencionando al difunto conductor. Diseccionando su vida, su enfermedad y hasta el lado oscuro del originario de Argentina.

Ingrid y Anna están envueltas en un conflicto por una propiedad de Cuernavaca de la que Coronado clama ser propietaria y ha amagado a la viuda de Fer del Solar con desalojarla. Por su parte, Ferro no cede y afirma que no se saldrá de la casa, pues el conductor se la heredó en vida. De este tema y más, más habló la viuda en el podcast de Anette Cuburu.

Anna Ferro y Fernando del Solar durante los últimos meses de vida del conductor

Una de las declaraciones más controversiales de Anna Ferro es que Fernando del Solar no habría muerto por el linfoma de Hodgkin (cáncer del sistema linfático que padecía), sino por una gripe mal tratada producto de la tristeza que le provocó el fallecimiento de su padre.

Según le contó Anna Ferro a Anette Cuburu, Fernando del Solar se enfermó de una gripe supuestamente por la profunda tristeza que le provocó la partida de su querido padre. La viuda del conductor explicó el origen espiritual del padecimiento respiratorio que lo llevó a la muerte:

Fer del Solar fue hospitalizado en Cuernavaca, donde residía tras presentar un paro respiratorio y tuvo que ser intubado. Anna Ferro relata que el conductor había reaccionado bien al tratamiento y un día después despertó, sin embargo, tuvo una recaída, producto de la fibrosis pulmonar que lo aquejaba y los médicos le dijeron a Ferro que su esposo tendría que ser intubado de nuevo.

"Fer me dijo: A mí no me vuelven a intubar. Yo voy por todo. Me agarró la mano y me dijo: No te preocupes, yo estoy bien, yo voy a vivir. Tuvimos que respetar su voluntad de no ser intubado. Cuando Fer se fue yo estaba junto a él, después llegó su mamá. Volteó a verme y le salió una lágrima. Así se fue ese gran hombre".