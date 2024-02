Exatlón México: Javier Cortés es el onceavo eliminado del reality show

La competencia es cada vez más intensa en “Exatlón México”, pues los atletas que permanecen se colocan como los más fuertes en cada circuito donde dan muestra de su habilidad. Aunque esta vez no fue suficiente para Javier Cortés, pues luego de dejar fuera a Heber Gallegos en un duelo de eliminación es él quien se ve derrotado ante uno de sus compañeros de equipo.

Javier Cortés es eliminado de “Exatlón México”

Aunque en el duelo de eliminación del pasado domingo Javier Cortés se mostró superior en habilidades contra Heber Gallegos del equipo rojo, esta vez su esfuerzo no fue suficiente para conservar su lugar en la competencia y perdió su oportunidad ante uno de sus compañeros del equipo azul, aún con la vida adicional que decidió usar en un intento por permanecer en el reality show.

Javier Cortés es eliminado de "Exatlón México". Foto: IG @javo7c

David Juárez “La Bestia” es quien permanece en “Exatlón México”, lo que debilita al equipo azul luego de una buena racha en la que lograron dejar fuera a tres de sus rivales. El futbolista se enfrentó a su compañero en el último circuito con una vida, sobre tres que ya lleva el atleta que mantuvo en todo momento velocidad y agilidad en el circuito.

Se despide entre lágrimas del reality show

Mientras más tiempo pasan juntos los atletas las despedidas son cada vez más difíciles, ejemplo de ello la de Javier Cortés que sus compañeros no pudieron contener las lágrimas al dedicarle emotivas palabras de inspiración para decirle adiós.

"Se va otro Javier Cortés, superando miedos, superándose a sí mismo. Son un ejemplo para mí, no me gusta despedirme, no me voy a despedir, no me estoy despidiendo. simplemente me adelanto porque los estoy viendo y los voy a estar esperando ahí afuera (...) Gracias con todo mi corazón, se les queda a ustedes, para mí son mi familia y a mi familia yo la cuido al 100 por ciento en lo que pueda ahí voy a estar", dijo entre lágrimas el futbolista.