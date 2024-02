TWICE se adueña del Foro Sol con su "Ready to be tour" y muestran su impacto global

TWICE, uno de los grupos femeninos más representativos del K-Pop regresó a México después de 5 años. El grupo liderado por Jihyo sorprendió a los ONCE mexicanos con el "Ready to Be", su tour 2024 que ha demostrado su alcance global por Asia, Europa y América.

Su primera visita fue en 2019 en el popular Palacio de los Deportes; sin embargo, bastaron solo 5 años para que su legado creciera y su base de fans cada vez se hiciera más grande. La noche de ayer TWICE se coronó como el segundo grupo K-Pop en llenar el Foro Sol.

Con dos fechas totalmente sold out, TWICE inició la primera de dos noches en la capital mexicana, ante casi 57 mil fans de todas las edades y de todas partes, por si fuera poco, el equipo de producción sincronizó las lightstick para que los ONCE pudieran disfrutar de un espectáculo de luces al ritmo de la música en vivo.

TWICE se corona en México con su "Ready to be"

Cerca de las 19:40 horas, TWICE salió al escenario del Foro Sol, el cual contó con la estructura original de su gira mundial, los gritos no se hicieron esperar con "Set me free", la primera canción del setlist. Momo, Jihyo, Dahyun, Sana, Mina, Tzuyu, Nayeon, Chaeyoung y Jeongyeon se presentaron con nuevos trajes de color rojo, un guiño a nuestro país y latinoamérica.

Ready to Be 2024 @Heraldo de México

TWICE se presentó con una gran lista de éxitos dentro de su carrera, desde "Fancy", "Likey", "TT", "Cheer up", entre otros, además, incluyeron performances en solitario de cada una de las integrantes, desde baladas, bailes y solos.

En cada intervención con el público, el grupo se sorprendió de los gritos de sus fans y aseguraron que tenían grandes expectativas de volver a nuestro país. También le regalaron a sus fans la primera presentación de "I got you", tema de estreno y que es adelanto de lo que será su siguiente mini álbum 'With YOU-th', a estrenarse en febrero.

TWICE en México @Heraldo de México

El Foro Sol también colocó estandartes de cada integrante de TWICE en los alrededores para darle la bienvenida a las fans, también se presentó VCHA, un grupo recién debutado que tuvo su primera presentación internacional ante una gran multitud que coreó su nombre en apoyo.

Aunque en 2019 se presentaron en el Palacio de los Deportes, hoy TWICE realizará su segunda noche en el Foro Sol, considerado uno de los recintos más grandes de México y que llega a albergar hasta 60 mil fans, demostrando que son representantes del fenómeno K-Pop. Su siguiente parada después de México será Brasil, aunque prometieron regresar a nuestro país.