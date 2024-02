El salsero Charlie Cardona cataliza el ritmo y se presenta hoy en el Velódromo Olímpico

Para el colombiano Charlie Cardona la salsa no está de moda, pero esto no impide que el género esté presente en las nuevas generaciones, gracias a las plataformas digitales que almacenan una gran biblioteca de donde los jóvenes pueden elegir qué escuchar y no necesariamente casarse con un sólo ritmo.

“Yo escuchaba lo que mi papá ponía en el tocadiscos o lo que sonaba en la radio. Ahora los jóvenes tienen el privilegio que nosotros no tuvimos, y con tanto que se lanza diariamente, es un milagro ser parte de esto. Además, a cualquiera le gusta la salsa, somos como la tortilla, es decir, el acompañante perfecto de cualquier platillo”, afirmó el músico.

Cardona considera valioso que ahora el público tenga la libertad de sentir y elegir lo que quiere, y aunque hay géneros que no le gustan, porque las letras son vulgares, sabe que el buen gusto nunca muere y en cualquier parte del mundo, hay gente que lo disfruta.

“No sólo los jóvenes están escuchando salsa, también lo hacen en todas partes del mundo. Hace poco mi hijo, viendo las estadísticas de Spotify, me dijo que tenía un oyente en Kazajistán, y quizá es un latino que viva allá, pero que alguien te escuché tan lejos es un regalo de Dios”, narró.

Charlie Cardona atribuye la vigencia de esta música a que es un catalizador del ritmo, ya que sin importar la ocasión, este género siempre alegra o hace bailar a todos los presentes en conciertos o fiestas.

“La salsa conecta mucho con la gente, porque es un ritmo muy pegajoso, genera mucha alegría, sobre todo en tiempos difíciles, como lo fue en la pandemia. Mucha gente se refugió en la música para pasar sus días”, detalló.

REGRESA A MÉXICO

En vísperas del lanzamiento de su tercer disco como solista, el cual llegará a mediados de año, el colombiano regresa hoy a México para presentarse en el Festival de la Salsa en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

“Me encanta México, siempre es un motivo de alegría ir, encontrarme con muchos amigos y con un público bello que me ha seguido durante tantos años. Así que estamos preparando un concierto único, porque al final por eso los jóvenes se acercan, porque es en las presentaciones dónde pueden deleitarse con la música en vivo, porque en el urbano, todo es pista, no hay músicos tocando”, afirmó.

A DETALLE

Cardona cobró fama al trabajar con Grupo Niche.

Entre sus éxitos están Una Aventura y Busca por Dentro.

En el festival compartirá escenario con Willie González.

También tocará Yiyo Sarante en el Velódromo Olímpico.

MAAZ