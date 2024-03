La incómoda reacción de Anitta a la ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole

La ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole sigue dando de qué hablar, pues esta vez la cantante Anitta se mostró incómoda al ser cuestionada sobre la supuesta infidelidad del intérprete de corridos tumbados. Aunque negó saber más del tema, en redes sociales fanáticos recordaron el momento en el que él trató de evitarla en pleno concierto mientras le bailaba al ritmo del reguetón.

Anitta reacciona a ruptura de Peso Pluma

La intérprete de “Envolver” se presentó en Viña del Mar este año, evento en el que Hassan Emilio Kabande Laija canceló su participación en medio de la polémica por las letras de sus canciones y la supuesta infidelidad a Nicki Nicole. Aunque no estuvo presente su música se hizo sonar en el festival y fue abucheado por el público, algo que se hizo viral de inmediato en redes sociales.

En entrevista, la cantante brasileña fue cuestionada al respecto y aunque expresó tener “gratitud” y una buena relación con Peso Pluma se mostró incómoda al hablar de su ruptura y cuestionó que aquello tuviera algo que ver con su concierto. Sobre los abucheos al cantante mexicano, hizo una petición a su público: “No hagan esto, estoy cantando yo en la tarima. Me mato, mato todos, fuego, agua… que no me hagan esto”.

Peso Pluma desata burlas por baile con Anitta

En diciembre pasado Peso Pluma y Anitta presentaron su canción “Bellakeo” durante el TikTok in The Mix realizado en Arizona, sin embargo, la presentación se hizo viral por la actitud del cantante que se mostró incómodo mientras la también compositora le bailaba al ritmo de reguetón.

La voz de “Ella baila sola” desató una ola de burlas y se convirtió en protagonista de memes, pues durante toda la canción intentó no mirar a Anitta y sus movimientos. Aunque algunos reconocieron que habría intentado respetar a su entonces novia, Nicki Nicole, otros puntualizaron en que se trataba de un espectáculo y que le hizo falta moverse sobre el escenario al estar nervioso por la presencia de la cantante.