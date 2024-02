Actriz desea retomar su carrera tras triunfar como fisicoculturista y ser tachada de “pesada” por sus compañeros

El regreso del elenco de “Atrévete a soñar” con los 2000’s Pop Tour generó gran controversia para Vanessa Guzmán, pues aunque han pasado casi 15 años de la telenovela sus compañeros recuerdan las malas actitudes de actriz a quien tacharon de “pesada” y diva. La también modelo no dudó en responder y expresó su deseo de volver a la pantalla chica luego de mantenerse alejada para enfocarse en su éxito como fisicoculturista.

Vanessa Guzmán es tachada de “pesada”

Guzmán posee una extensa trayectoria en la pantalla chica y “Atrévete a soñar” fue uno de los proyectos en los que destacó con su talento, aunque todo indica que no logró congeniar del todo con sus compañeros ya que éstos la tacharon de “pesada” y “creída”. Como René Strickler, quien en algún momento reveló que pidió eliminar su personaje con el único propósito de no trabajar más con ella.

Vanessa Guzmán expresa su deseo de volver a las telenovelas. Foto: IG @bffvanessaguzman

Algo que también ocurrió con Cynthia Klitbo, quien en entrevista para TVNovelas dijo: “Es el ser más despreciable con el que yo he trabajado”. A estas acusaciones se suma Violeta Isfel, pues reveló que Vanessa Guzmán pedía no ser tocada durante el rodaje de la telenovela y Julia que la calificó como “rara y pesada”.

¿Vanessa Guzmán regresa a las telenovelas?

Además de triunfar como fisiculturista, desde hace varios años Vanessa Guzmán abrió su propio gimnasio en El Paso, Texas, aunque en entrevista para el programa “De primera mano” no descartó regresar a las telenovelas: “Necesito un buen proyecto que llegue a mis manos para que verdaderamente me haga salirme otra vez de esta nueva etapa y poder hacerlo. Me siento más que lista para regresar”.

Sobre las críticas que recibió de sus compañeros, la actriz no dudó en disculparse: “Si mis actitudes ofendieron, lo siento y me disculpo, pero ni yo sabía lo que estaba pasando. Mucha gente dice ‘que no venga a hacerse la víctima’, soy una mujer de carácter fuerte y sé exactamente a dónde voy y hasta dónde quiero ir”.