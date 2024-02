Bride of the Century, el drama coreano de VIKI donde el romance, la ambición y una maldición familiar se juntan

Una de las plataformas amadas por los fans de los k-dramas es VIKI, ya que en ella se pueden encontrar desde las producciones de hace años hasta los que todavía se encuentran en transmisión y que día a día se suben primero con subtítulos en inglés y después traducidos a todos los idiomas. Es por ello que triunfa como ninguna otra plataforma de streaming, ¡y lo mejor es que es gratis!

Si ya estás registrado en VIKI y no sabes qué ver de su amplio catálogo, aquí te compartimos una recomendación de un drama coreano que fue un éxito en su momento y que debes de ver por muchas razones. Entre las más importantes destaca que sus actuaciones son oro puro e incluso la actriz protagonista interpreta tres papeles. Se trata de "Bride of the Century", una historia donde el romance, la ambición y una maldición familiar se juntan.

Su historia te envolverá. (Foto: VIKI)

¿De qué trata "Bride of the Century"?

Bride of the Century o Hundred year Bride es un drama coreano que se estrenó en febrero de 2014 y que con tan sólo 10 episodios logró conquistar a la audiencia por su trama llena de misterio. Y si quieres darle un cambio a tu vida y salir de las historias clásicas esta es la opción perfecta para ti.

La trama se centra en Jang Yi Kyung, una joven de familia acomodada que está a punto de entrar a la quiebra, quien se ve obligada a comprometerse con el heredero de una exclusiva familia de Corea del Sur, Choi Kang Joo. Sin embargo, los conflictos inician cuando ella desparece de la nada, obligando a Na Doo Rim a que se haga pasar por ella, este tercer personaje llama la atención porque es idéntica a la mujer que está por llegar al altar.

Sólo tiene 10 capítulos. (Foto: VIKI)

En este drama coreano disponible en VIKI también se relata el desprecio del heredero quien no sólo ignora a su prometida, sino que su egoísmo lo hace tratar mal a todos para conseguir lo que quiere; sin embargo, en la soledad se muestra vulnerable y afectado por una maldición familiar.

¿Le das una oportunidad? te aseguramos que no te arrepentirás y que desde los primeros minutos del drama quedarás encantado con la historia, eso sin mencionar que la protagonista, interpretada por Yang Jin-sung da vida a tres personajes.