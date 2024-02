Adamari López se sincera sobre el aspecto más doloroso y duro tras su separación de Toni Costa

Luego de estar durante más de una década juntos, fue en mayo de 2021 que Adamari López anunció su separación del bailarín Toni Costa, y a pesar de que jamás reveló los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, lo cierto es que uno de los primeros rumores que surgió sobre la separación fue entorno a una supuesta infidelidad.

Hace dos años, trascendió información en la que se dijo que Toni le habría sido infiel a la conductora de 50 años con compañeras bailarinas o incluso se llegó a filtrar que fue con un hombre; sin embargo, ninguno de los dos ofreció declaraciones al respecto y prefirieron preferido mantener el motivo de su separación en privado, aunque ahora este tema ha revivido luego de que la actriz recordara el aspecto más duro de su separación.

Los famosos vivieron 10 años juntos. Foto: especial

El aspecto más doloroso de su separación

La famosa ha hablado en diversas ocasiones respecto a su separación y el proceso duro que implicó separarse de alguien luego de compartir más de una década juntos, sin embargo, la famosa recientemente se ha sincerado respecto al aspecto más duro de su separación y este tiene que ver con la maternidad.

Para el momento del adiós definitivo entorno a la vida de pareja, Adamari y Toni ya tenían una hija en común se trata de Alaïa, de 8 años, quien también tuvo que asumir el cambio que implicaba la separación de sus padres, algo que la también presentadora de televisión puertorriqueña tuvo que asumir y acompañar a pesar de ver el dolor de su pequeña.

La menor tuvo que enfrentar la separación de sus famosos padres. Foto: especial

Fue a través de su propio podcast titulado "Ada y Chiqui De Show" que Adamari aseguró que una separación es dura, sin embargo, el momento más doloroso llegó al darse cuenta de que la decisión podía impactar negativamente en su hija, algo que ningún papá quiere.

"Al principio cuando nosotros nos separamos, siento que a ella se le hacía difícil entender y en esa parte era difícil porque también me veía triste a mí, aunque yo tratara de poner buena cara, había cosas que me afectaban y que si me afectaban a mí, por ende, le afectaban a ella como hija", reveló la actriz, asegurando que este fue el aspecto de mayor dolor e impacto, uno de tanto su hija como ella han sabido superar con amor y comunicación, siendo este su mejor consejo para otras madres en la misma situación.

