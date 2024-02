Muere María Araceli Bisogno, mamá de Daniel Bisogno

La noche de este sábado 24 de febrero se reportó la muerte de María Araceli Bisogno Tapia, mamá del conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, quien lleva más de 15 días hospitalizado por una infección en los pulmones. La noticia fue compartida por Javier Ceriani de "Chisme No Like".

Fue durante las últimas horas de este día cuando distintos medios de la farándula reportaron la muerte de la madre de Daniel Bisogno. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la mamá del reconocido conductor del programa "Ventaneando".

Muere la mamá de Daniel Bisogno

Por medio de su cuenta en X, antes Twitter, el periodista de espectáculos Alex Kaffie, uno de los grandes referentes de la farándula, informó que María Araceli Bisogno Tapia, mamá del conductor, Daniel Bisogno, falleció durante la noche de este 24 de febrero.

De acuerdo con la información compartida por el periodista conocido como "El Villano de los Espectáculos" la mamá del conductor de "Ventaneando" será cremada en una funeraria localizada en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. Todo indica que no habrá servicios funerarios.

Finalmente Alex Kaffie contó que la información fue compartida por Javier Ceriani, conductor del programa de espectáculos "Chisme No Like". Hasta el momento no familia de Daniel Bisogno no ha brindado mayor información al respecto.

Cabe recordar que Daniel Bisogno lleva más de 15 días hospitalizado tras ser diagnosticado con una infección en los pulmones. El viernes 23 de febrero los conductores de "Ventaneando" informaron que su compañero fue extubado y ya puede respirar por sus propios medios. Detallaron que próximamente podría ser dado de alta y continuaría su recuperación en casa.

¿Quién era la mamá de Daniel Bisogno?

María Araceli Bisogno Tapia era mamá de Daniel Bisogno, conductor de "Ventaneando". A pesar de que no era una figura pública, el conductor de "Ventaneando" habló en más de una ocasión de la relación que tenía con su madre.

En una ocasión el también protagonista de las obras de teatro "El tenorio cómico" y "Lagunilla mi barrio" recordó que su mamá tuvo una intensa lucha contra el coronavirus Covid-19. A pesar de los fuertes problemas de salud, la mamá de Daniel Bisogno salió adelante.

María Araceli Bisogno Tapia falleció la noche de este sábado 24 de febrero, pero hasta el momento se desconocen más detalles de lo sucedido. Su hijo, Daniel Bisogno continúa hospitalizado por una infección en los pulmones.