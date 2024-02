"Me siento muy mal": Vadhir Derbez cancela su concierto tras dar positivo a Covid-19, ¿cuál es su estado de salud?

La mañana de este jueves 22 de febrero el cantante y actor, Vadhir Derbez preocupó a sus millones de fans en Instagram al compartir un comunicado anunciando que dio positivo por coronavirus Covid-19, motivo por el que canceló uno de sus conciertos del "Morrito Tour".

Ante sus seguidores en redes sociales el hijo del comediante Eugenio Derbez detalló que el día de ayer se realizó una prueba para detectar Covid-19, la cual lamentablemente resultó positiva. Tras conocer el resultado tomó la decisión de reprogramar el concierto que daría en el estado de Querétaro.

En cuanto a la presentación que se realizaría este viernes 23 de febrero, Vadhir Derbez detalló que será reagendada, por lo que les pidió a sus fans estar pendiente de sus redes sociales para conocer la nueva fecha. También está la opción de solicitar reembolso.

Junto al comunicado, Vadhir Derbez escribió un mensaje explicando cómo se siente tras su nuevo contagio por coronavirus Cavid-19. Cabe recordar que esta enfermedad fue causante de que el cantante no formara parte de una de las temporadas del reality show "De Viaje con los Derbez".

En este sentido el intérprete de "Morrito", "Me haces sentir" y "Que pasaría" dijo que lleva varios días sintiéndose mal, lo que lo llevó a hacerse una prueba contra Covid-19, la cual lamentablemente dio positivo. Confesó que no está al cien por ciento para ofrecer sus presentaciones.

"Me llevo sintiendo muy mal los últimos días", escribió el cantante.

En otra parte del texto el hijo de Eugenio Derbez dijo que espera que la enfermedad ya no sea tan "alarmante" como en los tiempos de la pandemia, pero lamentablemente tuvo que cancelar su concierto en la ciudad de Querétaro. Agradeció todo el apoyo que le han brindado sus fans.

"Aunque siento que ya no es tan alarmante como antes, de igual manera no me siento al 100 para cantar y darles un buen show", sentenció.