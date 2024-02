Los 2 signos zodiacales que se inundarán en billetes HOY 22 de febrero, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 22 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, trata de cuidar más tu figura, ya que podrías estar subiendo considerablemente de peso.

Esta mitad de semana, te esperan algunas oportunidades laborales que podrían ocupar mucho de tu tiempo y energía. Podrías recibir un proyecto emocionante que demandará más horas de las habituales.

Tu pareja puede estar pasando por una semana complicada en el trabajo, lo que significa que no podrán pasar tanto tiempo juntos como quisieran. La comunicación es la clave del éxito en cualquier relación, si te sientes frustrado por la falta de atención de tu pareja, en lugar de enojarte, intenta hablar con él/ella.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, viene una fiesta y la posibilidad de entablar relación con una persona que ha andado muy cerca y pegada a ti, puede ser una amistad.

Es probable que te llegue visita inesperada, no te alejes tanto de tus amistades, ya que podrías perder grandes personas en tu vida. Siempre de pie, siempre fuerte y luchando por todo, te llegará la oportunidad de una mejora laboral o de cambio de trabajo.

Hoy podrías sentirte un poco desconcertado por tu reciente obsesión con las cosas materiales. Es momento de repensar en lo importante de verdad y recordar que la riqueza real está en las relaciones significativas y las experiencias enriquecedoras.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, te llegan nuevas noticias las cuales te pondrán de muy buen humor, se consolidan tus sueños y lograrás grandes metas, es probable que sientas cierta necesidad de volver amar, date la oportunidad de conocer nuevas personas, ya que en el momento que menos pienses te llegará esa persona que has esperado.

Estás llevando una carga pesada en tus hombros, y eso te está dejando como en otro mundo. Es normal que te sientas abrumado, pero no dejes que eso te desconecte de las personas que te importan.

Mediados de semana, intenta dedicar un tiempo cada día para conectarte emocionalmente con tu pareja y tu familia, aunque sea solo para compartir un café o una conversación tranquila.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, hay probabilidades de emprender un viaje y de conocer nuevos amores. No descuides tanto tu salud, ya que podrías meterte en problemas.

Es probable que la vida te ponga una persona muy buena a tu vida la cual te enseñará grandes lecciones, no te pierdas en el camino y define bien qué es lo que quieres y necesitas en tu vida.

Te vienen oportunidades de crecimiento económico; sin embargo, realizas muchos gastos innecesarios. Ya no temas a lo que viene enfrentarlo y disfruta cada nueva oportunidad.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ten cuidado con cambios de humor, ya que podrías lastimar a quien de verdad te importa, es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y solo te dio dolores de cabeza.

Se viene un viaje en puerta y la posibilidad de cambios. Ten cuidado con lo que deseas, pon los pies en la tierra y no te olvides de dónde vienes y hacia dónde vas. La vida te llenará de nuevas oportunidades.

Empieza hoy mismo a tomar decisiones concretas y trabaja en ello día a día. Si te comprometes y pones todo tu empeño, verás cómo ese sueño que dabas por perdido comienza a tomar forma una vez más.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, amistades nuevas se presentan en próximas fechas, ten cuidado con cambios en tus actitudes, ya que podrías dañar a un familiar.

No te compliques la existencia, trata de disfrutar más tu vida y de no quedarte con ganas de nada. Has estado algo cargado o cargada de energía negativa y eso te ha hecho actuar de manera negativa con quien no lo merece.

No te me vayas a poner tan exigente, es importante que aprendas a controlar esa tendencia a encontrarle peros a todo lo que hacen los demás. Estos días en el trabajo, trata de ser más comprensivo/a y flexible con las ideas y acciones de tus compañeros.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, nuevos amores se visualizan en el terreno sentimental, sin embargo, comenzarás a desconfiar más de todo mundo y eso se debe a lo que has vivido en tu pasado.

Tu personalidad magnética atraerá a todos a tu alrededor, buscando tu consejo y tu compañía. No te sorprendas si te encuentras siendo el confidente de tus amigos o colegas, porque tienes ese extraño don de tranquilizar a las personas solo con tu presencia.

Esta semana, tu habilidad para escuchar y reconfortar será especialmente valorada, así que mantente abierto/a a brindar apoyo emocional a quienes lo necesiten.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, probabilidad de cambios laborales, ten cuidado con quienes convives diariamente en tu trabajo, ya que hay ciertas personas que no te ven con buenos ojos y podrían meterte en problema.

Persona a través de la distancia te decepcionará mucho con sus actitudes. Es posible que hoy te encuentres cuestionando tu trabajo, sintiendo que no te llena como antes.

No te apresures en tomar decisiones drásticas, pero mantén la mente abierta a nuevas oportunidades y permítete explorar otras opciones laborales en el futuro cercano.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, podrías tener sueños complicados y no sabrás su significado, con el paso descubrirás ciertas señales.

Es probable que sientas necesidad de regresar al pasado por miedo a la soledad, ten cuidado o podrías cometer un error y volver a regresar al mismo sufrimiento.

Tu actitud optimista y tu capacidad de superación están en su mejor momento hoy, no importa cuán complicadas parezcan las cosas, confía en ti mismo/a y en tu habilidad para encontrar soluciones creativas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, viene un movimiento de dinero importante el cual te ayudará a terminar con varias deudas que tenías pendientes.

Cambios relevantes se vienen a tu vida, podrías ser víctima de un fraude o un engaño por parte de una persona cercana a ti, no es momento de hacerse la víctima con nadie, toma la responsabilidad que te corresponde.

Mientras te encuentras en tu jornada laboral, tu mente divaga hacia tu vida amorosa. Puede que te sientas inquieto, preguntándote si estás dedicando suficiente tiempo a las personas que realmente importan en tu vida.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, la vida te pondrá a prueba con cierto acontecimiento que está por suceder y el cual te dejará una gran enseñanza.

Cuida mucho los dineros, ya que andarás gastando más de lo que tienes y endeudándose. No temas a cambios ni te confundas en el amor, anda una persona de piel blanca disfrazada de oveja cerca de ti, en poco tiempo conocerás su verdadero rostro.

Si bien es importante no tomar decisiones impulsivas, no temas dar ese primer paso hacia el cambio que tanto anhelas. Mantén los oídos bien abiertos, porque el destino está a punto de presentarte a alguien que podría cambiar tu vida por completo.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tienes gran capacidad de lograr tus metas y objetivos; sin embargo, últimamente has dejado de confiar tanto en ti.

No dejes que nada ni nadie apague esa chispa que te impulsa hacia adelante. Hoy es un día para alimentar esa ilusión y recordarte a ti mismo el potencial que tienes para lograr grandes cosas.

Quien nada arriesga, nada gana, y tú estás destinado/a a alcanzar el éxito si sigues tu corazón. Durante el día, sentirás la necesidad de buscar consejo de alguien en quien confíes.

