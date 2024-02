"Es triste acabar así": Maribel Guardia dice que no le teme a la muerte pero sí a una enfermedad

“Cómo nos va dar miedo, ve nada más esta mujer', dijo Jorge sobre Maribel Instagram @maribelguardia

Maribel Guardia ha vivido momentos muy dolorosos en su vida y se ha enfrentado cara a cara a la pérdida de un ser querido tras el fallecimiento de su hijo José Fulián. Sin embargo, a pesar de ello dice no tenerle miedo a la muerte, pero hay algo a lo que sí le teme y sin miedo a decirlo, contó a medios de comunicación cuál es.

Con 64 años de edad, Maribel ha demostrado tener una enorme fortaleza para vivir, pues a pesar de la reciente muerte de su hijo, la actriz ha vuelto a retomar su carrera artística y hoy más que nunca se encuentra muy enfocada en sus proyectos y su familia.

Al salir de la celebración por los 80 años de La Casa del Actor, Maribel Guardia junto con el actor Jorge Ortíz de Pinedo ofrecieron una entrevista a TV Novelas, en la que ambos hablaron sobre la muerte y la vida y mostraron su pensar sobre esta etapa del ser humano.

La también bailarina señaló que no le teme a la edad, pues le asusta más padecer alguna enfermedad que a la muerte en sí misma, pues asegura que tener un padecimiento es muy difícil y triste, sobre todo por el apoyo que se requiere

“Yo a lo que le tengo ni siquiera a la muerte, pero la enfermedad sí porque es triste acabar enfermo, no importa en qué etapa de tu vida. Si no tienes con qué respaldar una enfermedad ni de apoyo, porque no hay dinero que alcance cuando una enfermedad es larga y es dolorosa.