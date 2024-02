Rihanna cumple 36 años: así de bella lucía RiRi en su debut como cantante

Este martes 20 de febrero, Rihanna se encuentra de manteles largos debido a que se encuentra celebrando su cumpleaños número 36 y para sumarnos a los festejos en esta ocasión haremos un breve recuento sobre su brillante carrera dentro de la industria del entretenimiento, además, te mostraremos lo bella que lucía cuando hizo su debut oficial como cantante, lo cual, ocurrió hace casi dos décadas atrás.

Robyn Rihanna Fenty es el nombre completo de Rihanna, quien nació en Saint Michael, Barbados el 20 de febrero de 1988 y según ha contado en distintas entrevistas, su infancia fue sumamente complicada por la tensa relación de sus padres, no obstante, fue en la música donde encontró su refugió y desde que comenzó a cantar no hizo otra cosa más que ascender hacia la cima de la industria musical.

Rihanna lanzó su álbum debut cuando tenía 17 años de edad. Foto: YT: Rihanna

RiRi tenía 15 años cuando formó su primer grupo musical y al poco tiempo fue descubierta por el productor, Evan Rogers, quien se encargó de guiarla durante sus primeros pasos dentro de la industria musical. “Pon de Replay” y “The One” fueron los primeros sencillos lanzados por Rihanna en mayo de 2005 y en pocos días lograron colarse a las principales listas de popularidad, lo cual, anticipaba el arrollador éxito que tendría en su carrera.

Tras el lanzamiento de “Music of the sun” (agosto de 2005), Rihanna no hizo otra cosa más que acumular éxitos en todos y cada uno de los emprendimientos que ha realizado pues además de brillar en la música, también incursionó en la actuación, faceta que le permitió convertirse en todo un ícono de la moda, donde también se ha desempeñado como diseñadora y más tarde como empresaria, por lo que se ha consolidado como una de las máximas inspiraciones femeninas de la industria del espectáculo a nivel mundial.

Cabe mencionar que, la figura de Rihanna también se ha engrandecido debido a su altruismo pues en distintas ocasiones ha aprovechado su fama para ayudar a diferentes causas sociales y hasta científicas por lo que esto le ha permitido convertirse en una de las celebridades más respetadas dentro de la industria musical.

Respecto a su vida privada, Rihanna ha sostenido mediáticas relaciones a lo largo de su carrera, Chris Brown, Drake y el empresario Hassan Jameel fueron pareja de la cantante en el pasado, sin embargo, desde el 2021 RiRi se encuentra de romance con el rapero “A$AP Rocky” con quien procreó a sus dos hijos, RZA Athelaston y Riot Rose.

Así luce actualmente Rihanna. Foto: IG: badgalriri

Otro aspecto sumamente importante a destacar sobre Rihanna es que es una de las artistas femeninas más lucrativas de toda la industria del espectáculo pues de acuerdo con Forbes la fortuna de la cantante rondaba los mil 700 millones de dólares en 2021, lo cual, es una suma sumamente monstruosa. Cabe destacar que, en su informe, Forbes señala que dicha cifra aumentó de forma considerable debido a su acertada forma de dirigirse dentro del ámbito empresarial con su marca llamada Fenty.