Lupillo Rivera confiesa que su ex, Giselle Soto le fue infiel

Lupillo Rivera sigue haciendo confesiones de su vida privada en La Casa de los Famosos 4, pues mientras a lo largo de su carrera ha tratado de no exponer detalles, ahora se ha sincerado con sus compañeros, como recientemente lo hizo al confesar que una de sus exnovias le fue infiel y por ese motivo terminó su relación.

Después de que el cantante diera más detalles de su romance con Belinda, ahora habló de otro de sus noviazgos. Esta vez supuestamente reveló detalles de su relación con Giselle Soto, a la que le llevaba 24 años de diferencia, y con la que sorpresivamente terminó después de estar 3 años juntos.

Lupillo Rivera se ha sincerado sobre su vida privada en LCDLF Foto: Especial

Lupillo Rivera confirma que Giselle Soto le fue infiel

En una plática con sus compañeros del reality show, Lupillo Rivera reveló que una de sus exparejas le fue infiel, aunque no dio nombres, todo apunta a que se trata de Giselle, pues contó que su entonces novia se fue a Las Vegas, en donde fue vista con otro hombre, por lo que decidió separarse, historia que concuerda con lo que ocurrió con la joven.

“Ya traíamos problemas. No le di la atención que quería. Se fue a pasear a Las Vegas y la vieron con otro. Yo no sabía nada, pero ya después le dije: ‘No quiero problemas. Quiero que te vayas’, y a los tres días una amiga de ella me dijo: ‘Entonces, te diste cuenta de lo de Las Vegas’ y soltó la sopa la morra”, contó el cantante de regional mexicano.

“Me contó que ella me había sido infiel allá y todo el pedo, pero ya no me importaba porque finalmente ya la había cortado, pero si estuvo mal”, reveló el intérprete de "Grandes ligas", quien decidió concluir con su compromiso de 3 años.

Lupillo Rivera terminó con Giselle Soto por una infidelidad Facebook @LupilloRiveraOficial

¿Con quién engañaron a Lupillo Rivera?

En aquel momento, cuentas de espectáculos aseguraron que Giselle Soto le había sido infiel a Lupillo Rivera con el boxeador Fernando Vargas Jr, pues el deportista fue señalado como el hombre que la acompañó a la ciudad estadounidense, sin embargo, no se confirmó la identidad del sujeto.

Por su parte, hace unos días, Soto dijo que los verdaderos motivos por los que terminaron fueron sus hijas, a quienes calificó como tóxicas. Sin embargo, las nuevas declaraciones del hermano de Jenni Rivera, ya generaron diferentes reacciones entre los fans y usuarios de redes sociales.