Lupillo Rivera y Alfredo Adame se habrían peleado, aseguran que hay ambulancias cerca de La Casa de los Famosos

El ambiente en La Casa de los Famosos es tenso. Luego de que ayer, 19 de febrero, se dio la cuarta eliminación del reality; sin embargo, luego de que Mariana González fuera la elegida para irse, ocurrió algo que ha dejado a todos impactados: Lupillo Rivera se habría peleado con Alfredo Adame. No está claro que tan grave fue el asunto, pero en redes sociales incluso se dijo que habrían llegado ambulancias.

Entre los que estaban nominados se encontraban Alfredo Adame, Clovis, Rodrigo Romeh, Gregorio Pernia y Mariana González, siendo esta última la que se quedó sin la posibilidad de llevarse el premio de 200 mil dólares. Gregorio se salvó gracias a la participación del público. Como si esto no fuera suficientemente tenso, luego vino el enfrentamiento.

Te puede interesar:

Niurka Marcos rompe el silencio sobre la relación de su hijo con Leslie Gallardo; así se expresó de Karol Sevilla

Kimberly "La más preciosa" traiciona a Wendy Guevara y aparece junto a Sergio Mayer para nuevo proyecto | FOTO

¿Qué pasó entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame?

Según se reportó, poco después de la despedida, Gregorio fue al “Cuarto Fuego”, donde luego de pocos minutos se habría peleado con Alfredo Adame, quien lo habría insultado. Hay mucho misterio sobre esta situación, pues se ha reportado que Lupillo habría intervenido, pero ya no se supo más, pues lo que ocurrió fue censurado. Los fans están molestos con esto, además de que esto permitió que hubiera especulaciones.

Hay mucho misterio. Foto: X.

“Es hora de sacar a Adame, Lupillo estaba defendiendo a Gregorio por comentarios de Adame hacia los hijos de Gregorio. Acaba de firmar su sentencia”, aseguró un usuario en X. “No inventes, Adame no había dicho nada a Gregorio de los hijos, mañana lo vas a ver en la gala, el pelón le dijo de cosas al viejón que es mecha corta”, contestó otro. No obstante, muchos dijeron que incluso pudo haber hasta golpes, ya que había ambulancias cerca de La Casa de Famosos. Hasta ahora la polémica no ha sido aclarada.

Lupillo no deja de dar de qué hablar en La Casa de los Famosos

Hace poco también se volvió viral, pues habló de su relación con Belinda, pero ahora acaparó las miradas, ya que reveló que una de sus exparejas le fue infiel, pero no quiso dar nombres. Pero como era de esperarse, rápidamente la audiencia comenzó a hacer especulaciones y llegaron a la conclusión de que podría tratarse de Giselle Soto.

Y es que el intérprete aseguró que su exnovia se fue a Las Vegas, Estados Unidos, en donde la captaron con otro hombre; luego de eso se separaron. Ellos se llevaban 24 años de edad y duraron 3 años juntos.