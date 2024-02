¿No quiere ser abuela? Alessandra Rosaldo "discute" con Eugenio Derbez tras enterarse de que José Eduardo será papá: VIDEO

Una de las familias más queridas, exitosas y sonadas dentro del gremio del espectáculo es la de los Derbez, quienes se han consolidado como destacadas figuras dentro de sus respectivos gremios, especialmente la actuación y la creación de contenido, este es el caso de José Eduardo Derbez, quien ahora ha desatado sorpresa luego de anunciar que se convertirá en papá.

El actor e hijo de Eugenio Derbez anunció hace una semana que se convertirá en padre al lado de su novia, Paola Dalay, con quien ahora piensa formar una vida en pareja, sin que hasta el momento haya hablado de una unión matrimonial.

Fue por medio de sus redes sociales que el actor que acaba de estrenar la película "El roomie" confirmó la noticia con un tierno mensaje y una foto al lado de su novia: “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos, pero vamos con todo menos con miedo”, escribió.

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay. Foto: Especial

Fue por medio de sus redes sociales que el actor de "Coda" y creador de "La Familia P.Luche" aseguró que se encuentra feliz por su hijo, sin embargo, esto abrió una profunda conversación en la cual se encontraron en puntos de vista contrarios.

"Estoy muy feliz por José Eduardo, pero la verdad es que me van a empezar a bullear otra vez, me van a empezar a decir 'hay el abuelo, el abuelito ya estás viejito' y, o sea, ¿me veo cómo abuelo? Dime la verdad", exclamó Derbez.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tienen una hija en común. Foto: Especial

A lo que Alejandra Rosaldo respondió de manera aparentemente seria, para calmar las inquietudes e inseguridades de su esposo, asegurándole que no se ve como una persona de la tercera edad, de quien se espera sea un abuelo, sin embargo, la conversación respecto al tema no paró ahí y fluyó ahora hacia la idea de que ella también sería abuela política.

"No amor, o sea, tú te ves guapísimo, pero ¿cómo no vamos a decir lo de abuelo?", exclamó Alessandra Rosaldo respecto a la postura del director y protagonista de la película "No se aceptan devoluciones", quien al ver la respuesta positiva de Rosaldo le cuestionó "¿Tú si quieres ser abuela?", y fue aquí cuando se hizo venir la diferencia de posturas, pues la cantante aclaró que ella no va a ser abuela.

"No a ver espérate, yo no voy a ser abuela, yo soy la esposa del abuelo, o sea, el abuelo vas a ser tú, yo lo seré hasta que Aitana tenga hijos, o sea, ahorita nada más me tocó porque es parte de tu paquete, aquí tú eres el que va a ser abuelo, yo no", dijo firme, rechazando así la idea de convertirse en una abuela para el hijo de José Eduardo Derbez, con quien tiene una muy buena relación.

