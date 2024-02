Los signos zodiacales que iniciarán una relación amorosa HOY 2 de febrero, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 2 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries: se vienen fuertes discusiones

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, aguas con los pensamientos tontos que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti.

Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada.

Hoy es un día excelente para brillar en el trabajo. Tus habilidades serán reconocidas y admiradas por tus superiores y colegas. Es probable que recibas elogios por tu dedicación y buen desempeño.

Tauro: iniciarás una relación con alguien cercano

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga, ya que estás por llegar a la meta.

Si estás soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días, ya que llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación.

Hoy te espera un día tranquilo, lleno de oportunidades para explorar tu parte más espiritual, aunque tu naturaleza sea activa, sentirás un gran bienestar interior al conectarte con tu lado más profundo.

Géminis: cuídate de las exparejas

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia.

Cuídate de exparejas, ya que se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica, ya que se puede convertir en el cuento de nunca acabar. Si ya una vez confiaste persona del pasado y te fregó la existencia, no vale la pena volver a sufrir por lo mismo.

En cuanto a tu situación económica, es posible que te enfrentes a algunas situaciones, ya que no te quedará mucho dinero para el gasto. Recuerda que tienes recursos suficientes para superar cualquier obstáculo por ti misma.

Cáncer: aléjate de pensamientos pesimistas

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, en la medida que mandes bien lejos a la gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno, será en la que ya no caigas en depresiones.

No te agobies con pensamientos pesimistas, ya que conforme luches por tus sueños lograrás cumplirlos. No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas.

Hoy es un día prometedor en el trabajo y los negocios para ti, podrías recibir una oferta de proyecto que promete buenos beneficios, solo no gastes más que los demás.

Leo: cuídate de mentiras y gente mala

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana, ya que te va a ocasionar un problema muy grande.

Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación con como eras hace algunos meses, has madurado mucho y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado.

Hoy podrías sentir un impulso irresistible de cambiar de empleo o profesión. No te sientas culpable por estos deseos, es natural buscar nuevas oportunidades que te hagan feliz.

Virgo: es momento de creer en el amor

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar.

No tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, no permitas que la vida te siga fregando y aprende a tomar el toro por los cuernos.

Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga, puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad.

Libra: nuevas oportunidades laborales

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga fregando la existencia, pon todo de tu parte, ya que estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti.

Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes, ya que el día de mañana puede ser muy tarde.

Hoy se presentan nuevas oportunidades laborales en tu horizonte, pero en lugar de sentirte feliz, te encuentras indecisa. Antes de tomar una decisión, considera cuidadosamente el ambiente laboral y los beneficios que cada opción ofrece.

Escorpio: no hay amor en próximas fechas

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si no tienes una relación, posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas sexo con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud, mientras no te den para el gasto que te valgan sus comentarios.

El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta apostar por ti.

A veces te pasas de buena persona y ese es el motivo por el cual cuando das la mano te jalan hasta el pie, no permitas que esas personas se aprovechen de tu buena voluntad y aprende a poner límites para no salir perjudicado o lastimado.

Sagitario: lo viejo se va, entra lo nuevo

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, arreglarás papelería, un familiar se pondrá en contacto con tu familia, los pondrá de muy buen humor.

Si tienes pareja ten cuidado con escenas de celos, que no te busque y esté encima de ti no Significa que no te quiera o valore. Ten conciencia de tus errores para no volver a cometerlos, en la medida que te valores y quieras antes que todos, será en la medida en que no te vuelvan a lastimar.

Hoy podrías encontrarte con un desafío en el trabajo, posiblemente en forma de una discusión con compañero de trabajo, aunque tengas ganas de ponerle en su sitio, te sugiero que optes por no complicar la situación.

Capricornio: toma riesgos, pero con precaución

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, has tenido la oportunidad de ser feliz muchas ocasiones pero no has logrado consolidar nada por tu miedo a enamorarte o a volver a sufrir, tienes metas y proyectos y estás enfocado y enfocada en ellos, pero las cuestiones del amor son cuestiones que no debes hacer un lado cuando tengas la oportunidad o de lo contrario cuando realmente quieras te sea imposible.

Si tienes una relación ten cuidado con discusiones sin sentido, malos entendidos y pleitos por familia o amistades se presentarán.

Es posible que hayas valorado equivocadamente ciertos aspectos, pero no te preocupes, siempre hay oportunidad de corregir el rumbo. Recuerda que en la vida nada es seguro, así que es importante que valores los riesgos y estés preparada para enfrentarlos.

Acuario: cambia tu enfoque de ver la vida

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, hoy es un día para cambiar tu manera de ver las cosas y dejar de preocuparte por temas que no merecen tu atención.

Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido, confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga.

Se requiere que te deshagas de todo eso que ya no necesitas en tu casa, ya que solo almacena malas energías y no le dan entrada a nuevas cosas. No temas a lo que viene y enfrenta con valentía las situaciones que la vida pone en tu camino.

Piscis: tu familia es tu apoyo emocional

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Tu familia será tu fuerza y sostén para lograr tus metas.

Hoy es un día ideal para enfrentar cualquier problema que pueda surgir en tu camino. Tu buen ánimo te permite mantener la calma y la serenidad frente a las dificultades.

En el ámbito del amor, es posible que un tema del pasado relacionado con una infidelidad vuelva a tu mente. Hoy es el momento de aceptarlo con calma y serenidad.

