La Wanders Lover podría ser amputada por complicaciones de una cirugía: “Es horrible”

Yared Licona, quien es mejor conocida como “La Wanders Lover”, se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que dio a conocer que se encuentra atravesando por una delicada situación de salud pues resulta que reveló que podría ser amputada como consecuencia de una mala cirugía estética y, como era de esperarse, las palabras de la querida comediante y modelo causaron una gran preocupación entre sus fans.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante donde la integrante de “Guerra de Chistes” señaló que sus glúteos se le están deformando debido a que en una de las tantas cirugías estéticas a las que se ha sometido le inyectaron un polímero que le está provocando distintos problemas físicos.

En otro momento de la entrevista, “La Wanders” señaló que se sometió a un estudio para saber qué tipo de polímero es el que tiene en su cuerpo para así definir el tratamiento de mejor manera, asimismo, señaló que no sabe en qué clínica ni qué médico le pudieron haber aplicado esta dañina sustancia pues reconoció haberse sometido a decenas de cirugías estéticas.,

“La Wanders” podría ser amputada por una mala cirugía

De acuerdo con las palabras de “La Wanders” sus médicos le dieron dos opciones para su tratamiento, el primero consiste en una amputación de glúteo y esta vía es sumamente efectiva, sin embargo, la cómica se negó a esta posibilidad por cuestiones estéticas, mientras que la segunda consiste en retirarle el polímero a través de una cirugía, no obstante, señaló que debido a que no le pueden retirar todo, constantemente podría estar visitando el quirófano y aparentemente será esta opción la que tome.

Yared Licona señaló que sus glúteos se están deformando. Foto: IG: wandersloveroficial

“Me dieron dos opciones, la primera es que para quitar todo el polímero me tienen que amputar el glúteo y dije ‘no, claro que no, eso no va a pasar’, me dijeron: ‘te podemos poner un implante, tu piel la podemos salvar, todo va a estar bien’, pero no quiero, ese es el primer camino que es muy drástico y el segundo es que me hagan una cirugía que se llama alas de mariposa, abren los glúteos para retirar lo más que se pueda y vuelven a cerrar, pero es incierto, es una moneda al aire porque no te pueden retirar todo y tienes que ir a cada rato a quitarte”, comentó “La Wanders”.

En la charla con Gustavo Adolfo Infante, Yared Licona detalló que sus glúteos se están deformando y reconoció que esta situación la tiene sumamente afectada, pues nunca pensó atravesar por una situación así, por lo que hizo un llamado a todas las mujeres para que sean sumamente cuidadosas con lo que les ponen en las cirugías estéticas.

"La Wanders" visitará el quirófano de manera constane para eliminar el polímero que le aplicaron en los glúteos. Foto: IG: wandersloveroficial

“Ahorita tengo las nalgas como cemento, están durísimas y eso es porque mi cuerpo está luchando con eso y lo encapsuló, pero se está mal formando, es horrible luchar con esto, nunca pensé pasar por esto, tienen que cuidarse mucho, a veces se nos hacen muy fácil las cirugías y luego ni sabemos qué nos meten”, comentó “La Wanders”.

Para finalizar, “La Wanders” señaló que pese a tener un diagnóstico, todavía no sabe cuándo iniciará su tratamiento debido a sus múltiples compromisos laborales, no obstante, señaló que espera que no pase mucho tiempo pues esta situación ya la está afectando en distintos rubros de su vida.