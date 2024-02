Isabella Castillo, exesposa de Matías Novoa, reacciona al embarazo de Michelle Renaud: "quería ser papá nuevamente"

Después de que Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaran que están esperando a su primer bebé juntos, las reacciones no se hicieron esperar, incluso de sus exparejas, como por ejemplo, Isabella Castillo, primera esposa del actor chileno. Las declaraciones de la artista sorprendieron a los fans, debido a que demostró que ya dejó todo en el pasado.

Este jueves 1 de enero se realizó la alfombra roja de la premier de la novena temporada de "El señor de los cielos", proyecto en el que trabaja la actriz. Ahí fue abordada por la prensa que le preguntó que era lo que pensaba del embarazo de Michelle Renaud, quien tiene 4 meses.

¿Qué dijo Isabella Castillo sobre el embarazo de Michelle Renaud con Matías Novoa?

Isabella Castillo reaccionó positivamente al embarazo de la actriz, quien hace unos meses se casó con Matías Novoa. La artista, de 29 años, le mandó los mejores deseos a la pareja, sobre todo a Novoa, el cual quería convertirse en padre por segunda vez, pues hay que recordar que tiene a Axel, fruto de su relación con María José Magán.

"Yo siempre he sabido que Matías quería ser papá nuevamente. Le deseo lo mejor. Aprendí muchísimo de mi matrimonio, no le deseo nada malo, le deseo las mejores cosas. Un hijo siempre es una bendición y que dios los bendiga siempre", mencionó Isabella sobre el próximo bebé que tendrán los protagonistas de "La Herencia".

Michelle Renaud es la segunda esposa de Matías Novoa IG @matlechat

Isabella Castillo niega una mala relación con Matías Novoa tras su divorcio

La actriz dejó claro que no tiene una mala relación con Matías Novoa tras su divorcio. "Acabe mal o no, en la vida hay que saber lo que quieres y lo que no quieres; y con Matías yo aprendí lo que quería y lo que no quería en una relación, y con eso me quedo. (...) Él siguió con su vida", declaró a la prensa.