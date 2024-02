¡En la regadera! Asi nació 'Suavemente' el himno de Elvis Crespo que seguimos bailando tras 26 años

Elvis Crespo jamás imaginó que 'Suavemente' se convertiría en un himno latino que pondría de nuevo en el mapa al merengue, uno delos géneros musicales más bailables, nacido en el mar Caribe. Con un solo tema, no solo revivió al género, sino que logró trascender fronteras en el año 1998. A la fecha, la melodía sigue sonando en fiestas y nadie parece cansarse de bailarla.

Elvis Crespo es uno de los cantantes más importantes del género tropical

Recientemente, el cantante de origen estadounidense reveló en una entrevista para 'El Comercio' de Perú cómo surgió la canción más famosa del merengue y qué lo inspiró para componer este tema que trascenderá las fronteras del tiempo y el espacio.

Elvis Crespo empezó su carrera musical 'desde abajo', tocando puertas en bares y discotecas de Estados Unidos para que pusieran los discos que él mismo componía y grababa. Durante esos años inciertos, el cantante narra que se estaba bañando cuando de pronto le vino una melodía a la cabeza.

"Me puse a tararear, salí de la ducha y escuché a mi hijo repitiendo el sonido que canté, le pregunté que dónde lo había escuchado y me dijo que no sabía, pero que le había gustado"