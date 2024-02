¿Quién es Dailyn Montañez, la influencer que confesó haber abusado de su esposo?

Hace unos días, la famosa influencer colombiana Dailyn Montañez estuvo como invitada junto con su esposo Jordan Luis en el canal de YouTube de Mariam Obregon, donde charlaron por unos minutos con la creadora de contenido. Sin embargo, la joven hizo una confesión que está causando una fuerte polémica en redes sociales.

Durante el podcast, Dailyn confesó sin mayor apuro que había cumplido una de sus fantasías junto a su esposo, pero lo hizo sin su consentimiento, algo que generó una ola de comentarios en el video y en la redes sociales, pues internautas denunciaron a la influencer de haber abusado sexualmente de su esposo por haber cometido esa acción.

Dailyn Montañez es originaria de Colombia, tiene 22 años y comenzó su carrera en las redes sociales desde muy joven. Empezó con su canal de YouTube donde se autodenominó “La Tremenda” seudónimo por el que es más conocida, ahí compartía contenido enfocado en su vida diaria, bromas y vlogs. Actualmente cuenta con 432 mil suscriptores, mientras que en Instagram la siguen más de un millón de personas.

Su popularidad comenzó a aumentar con el paso del tiempo y sus videos se empezaron a popularizar en la web. En Instagram es donde postea la mayor parte de su contenido actual y ahora está enfocado en estilo de vida, maternidad y hogar, incluso realiza contenido junto a su esposo sobre su matrimonio, viajes y familia.

Dailyn Montañez se casó este fin de semana con Luis Jordan, quien también cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram. La pareja tiene un hijo en común y recientemente él le propuso matrimonio después de algunos años juntos.

En el video de Mariam Ortega que ya tiene 293 mil reproducciones, Dailyn contó que le dijo a uno de sus amigos que una de sus fantasías era “hacerlo eso a su marido”, por lo que le sugirió darle una sustancia para que la pareja de la influencer perdiera el conocimiento y pudiera hacerle lo que quería y así fue.

“Ese día me sentí violado total, ese día yo me sentí raro”, dijo Jordan.

Sin embargo, después abusar de él, su pareja se dio cuenta lo que su novia había hecho, por lo que se molestó con ella y la enfrentó por lo sucedido, aunque ella negó lo que se le señalaba. Lo que ocasionó una fuerte pelea y no se hablaron por un tiempo, pero después dijo haberla perdonado.

“Es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas toca por las malas. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó, me gustó”, relató la influencer.