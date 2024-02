¿Por qué Salma Hayek es tan atractiva para mucha gente? Esta característica suya es la respuesta, según un "estudio"

Salma Hayek es mundialmente reconocida como una figura imponente, con mucho talento y hermosa, sin embargo, un estudio de la prestigiosa marca de lencería Pour Moi concluyó que pese a tener muchos atributos, lo que más atrae a la gente es su voz, lo que hace que para muchos sea más fascinante que actrices como Florence Pugh y Gal Gadot.

Nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, el 2 de septiembre de 1966, Salma ha trascendido como un símbolo de la diversidad y el empoderamiento latino en Hollywood. Desde sus inicios en la telenovela "Teresa", hasta su nominación al Óscar por su magistral interpretación de Frida Kahlo, Hayek ha demostrado de lo que está hecha. Ha participado en numerosas producciones y también es una empresaria muy exitosa.

Tiene 57 años. Foto: @salmahayek / Instagram.

Salma Hayek es un ejemplo de que los obstáculos se superan

A los participantes se les dieron 100 voces de celebridades para escuchar y fue la mexicana la que quedó en la cima, según recogió el diario británico Daily Star. En segundo lugar quedó Florence Pugh y en tercero Gal Gadot. Michelle Yeoh y Naomi Campbell quedaron en cuarto y quinto lugar. Las siguientes en el top 10 fueron Dua Lipa, Keira Knightley, Rosamund Pike, Gillian Anderson y Emily Blunt.

También es un referente de la moda. Foto: @salmahayek / Instagram.

Pero Salma Hayek, a lo largo de su carrera, ha enfrentado varios desafíos, especialmente aquellos vinculados a su acento mexicano. En una entrevista con Oprah Winfrey reveló cómo se enfrentó a la discriminación en los inicios de su carrera en Hollywood. A pesar de las adversidades, utilizó como referencia el éxito de figuras como Arnold Schwarzenegger para cuestionar y superar los prejuicios de la industria.

¿Cuántos años tiene Salma Hayek?

Hayek, quien tiene 57 años, ha brillado en el ámbito de la producción y la dirección, obteniendo nominaciones a los premios Emmy y un Daytime Emmy a la mejor dirección. Además, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023 y está casada con el magnate empresarial François-Henri Pinault, con quien tiene una hija.

Y aún tienen mucho que ofrecer. Foto: @salmahayek / Instagram.

Salma Hayek se ha consolidado como una de las actrices más influyentes y talentosas de Hollywood. Su notable trayectoria incluye roles icónicos en películas como "Desperado", "From Dusk Till Dawn", y la aclamada biografía de Frida Kahlo en "Frida", por la cual fue nominada al Premio Óscar. Además, ha obtenido reconocimiento por sus actuaciones en películas como "Tale of Tales", "Beatriz at Dinner", y "House of Gucci", y éxito en taquilla con "Eternals". Y por si fuera poco, se ha ganado el reconocimiento internacional y fue nombrada una de las 100 personas más influyentes por la revista Time en 2023.