Canelo Álvarez se pelea con conductor de Tv Azteca a los pocos días de llegar a la televisora

A pesar de que hace algunos días Saúl "Canelo" Álvarez firmó un contrato con la cadena Tv Azteca, el boxeador ya tuvo su primer enfrentamiento con uno de los conductores. El pugilista mexicano tuvo una discusión con Eduardo Lamazón, uno de los especialistas en este deporte, quien supuestamente lo ha criticado.

Hace unos días, Canelo se presentó en el programa "En Caliente", en donde habló de su carrera y de sus próximos proyectos. Sin embargo, la plática comenzó a subir de tono cuando Lamazón lo confrontó por no aceptar las críticas de los expertos cuando se trata de su desempeño en el ring, no obstante, el deportista no se quedó callado y dijo que el comunicador hablaba desde el fanatismo.

Así fue la pelea de Canelo contra Eduardo Lamazón

“Tú me puedes decir muchas cosas pero yo con hechos te las compruebo. Puede ser objetivo y si estoy mal lo acepto. Pero si hablas más del fanatismo y empiezas a ofender, entonces eso ya es diferente", comentó el boxeador originario de Jalisco, quien recibió de inmediato una respuesta de "Lama", el cual se defendió argumentando que hay diferentes puntos de vista entre los analistas.

Entonces, en ese momento, Canelo Álvarez recodó cuando se enfrentó a Miguel Cotto, pues mientras la mayoría de los expertos le dieron la victoria, el conductor de Tv Azteca aseguró que perdió la pelea.

“Me viste perder con Cotto. Fuiste uno de los cinco que no me vio ganar. De los 115 expertos en el boxeo, cinco no me vieron ganar. Tres me vieron empatar y uno de los que me vio perder fuiste tú. De esos expertos en el mundo, ¿quién está mal, la mayoría o los dos que me vieron perder?", dijo el pugilista.

Canelo Álvarez le reclamó sus críticas al conductor Foto: Especial

Eduardo Lamazón admite que admira al Canelo

A pesar del reclamo y los comentarios que hizo el especialista, Eduardo Lamazón admitió que Canelo Álvarez es un buen deportista y está haciendo mucho por el boxeo mexicano.

"¿Me lo tenías guardado eso, para decírmelo algún día?”, le preguntó el conductor y experto al pugilista. “Algún día te lo iba a decir, hoy se presentó, pero créeme que yo te admiro y de corazón te lo digo, te admiro y te he respetado siempre”, contestó Canelo tras reclamarle en el programa, terminando así con la discusión.