Vivir Quintana regala música a las niñas de escasos recursos

Desde que salió su “Canción sin miedo”, Vivir Quintana ha apoyado distintos movimiento feministas, entre ellos la Red Nacional de Refugios, u otras causas sociales, pero algo que hace por iniciativa propia es regalar “música” a las infantes que desean entrar a esta industria.

“A veces me preguntan si conozco a alguien que tenga alguna guitarra que ya no quiera porque su hija, sobrina o nieta quieren aprender a tocarla, y les regaló una nueva. Entonces, sí me gustaría hacer una fundación para esta causa, porque bien dicen que es mejor una guitarra en las manos que un arma en las manos de un niño”, contó.