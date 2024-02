¿Se murió el primo del Dibu Martínez? En redes aseguran que su Instagram fue hackeado

La tarde de este jueves la cuenta de Instagram de Leandro Granato se sumió en la conmoción después de que la supuesta pareja del influencer hizo una publicación afirmando que el creador de "Bruta Cocina" había decidido terminar con su vida. Rápidamente sus seguidores expresaron su tristeza, pero ahora se ha dado a conocer que se trata de una noticia falsa ya que la cuenta fue hackeada por alguien que se hizo pasar por Miriam, su pareja.

Hackean la cuenta del "Yeti" de Bruta Cocina y afirman que murió

El reconocido Leandro Granato, apodado el "Yeti" y creador de "Bruta Cocina", un canal de recetas de cocina, se enfrentó a un incidente inesperado este jueves cuando su cuenta de Instagram parece haber sido hackeada. A través de esta plataforma se compartió una publicación falsa anunciando el fallecimiento del influencer. Hasta el momento, la publicación no ha sido eliminada pero se ha dado a conocer un audio en donde el primo del Dibu Martínez afirma encontrarse de pesca.

Se ha confirmado que la noticia es completamente falsa.

Fotografía: Instagram/@brutacocina

Fue por medio de X (antes Twitter) que el influencer Jordan Elías publicó una serie de capturas que desmienten por completo la supuesta muerta del "Yeti"; en ellas, él mismo afirma que su cuenta de Instagram fue hackeada e incluso envió un mensaje de voz asegurando que se encuentra bien y fue mientras se encontraba de pesca que esto sucedió. De la misma forma, explicó que su cuenta de Instagram no se encuentra ligada a la de Facebook, por lo que probablemente la situación termine ahí.

Si bien, no se ha lanzado un comunicado oficial explicando la situación, con el mensaje difundido por Jordan Elías, los fans han comenzado a alertar a las personas que comentan la publicación en Instagram, mientras que en X piden localizar al perpetrador del hackeo para "hacerlo pagar" por jugar con un tema tan delicado como lo es la muerte del querido influencer.

El "Yeti" se habría alejado de las redes sociales hace algunos meses

El 29 de diciembre de 2023, Leandro Granato compartió un mensaje sincero en un video donde anunciaba su decisión de alejarse de las redes sociales. Explicó que esta determinación fue una de las más difíciles que ha tenido que tomar recientemente, debido a problemas económicos y mentales que estaban afectando su bienestar psicológico, en sus propias palabras, expresó: "Mi contenido siempre fue de buena energía y no quiero tener que actuar algo que hoy no soy. Hoy estoy mal".

El creador de contenido también compartió su preocupación sobre la calidad de su trabajo, admitiendo que sentía que ya no tenía ideas frescas y que el contenido que producía no estaba a la altura de las expectativas de su audiencia. Ante esta situación, decidió ponerle una pausa a su presencia en las redes sociales, dejando en claro que el retiro podría ser temporal o permanente, ya que en ese momento no estaba seguro de lo que deparaba el futuro.

En un gesto de agradecimiento sincero hacia sus seguidores, el "Yeti" expresó su aprecio por cada momento compartido, cada foto tomada en la calle, cada comentario y cada mensaje de aliento que recibió a lo largo de su trayectoria en las redes sociales.

Fotografía: Instagram/@brutacocina

El "Yeti" también se abrió sobre los desafíos mentales que estaba enfrentando, revelando que se sentía tan agotado que incluso necesitaba mirar sus propias palabras para recordar lo que estaba diciendo. Además, compartió sus planes para el tiempo que estaría alejado de la creación de contenido en línea, mencionando que daría charlas, exploraría nuevamente el arte que siempre había sido su refugio y, sin duda alguna, disfrutaría de la tranquilidad de ir a pescar. Este anuncio conmocionó a la comunidad en línea y sus seguidores expresaron su apoyo y comprensión, pero también fue el detonante de que la noticia falsa sobre su muerte se viralizara tan rápido.