¿No le dolió? Revelan que el mensaje de Nicki Nicole tras su ruptura con Peso Pluma fue creada por ChatGPT

El pasado 13 de febrero se viralizó un video en el que se le vio al cantante mexicano conocido como Peso Pluma tomado de la mano de una misteriosa mujer, la cual evidentemente no se trataba de su novia la argentina Nicki Nicole.

Debido a lo anterior es que Nicki Nicole ese mismo día por la tarde a través de sus historias de Instagram dio por terminada su relación con Hassan, nombre real de la doble P, con un sentido mensaje, sin embargo, ese texto ahora está dando de qué hablar ya que usuarios de internet aseguran fue creado con inteligencia artificial.

Sigue leyendo:

Nicki Nicole termina su relación con Peso Pluma tras supuesta infidelidad: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

Peso Pluma es captado de la mano con una mujer que no es Nicki Nicole, ella ya borró las fotos con el cantante

Nicki Nicole terminó su relación con Peso Pluma por medio de Instagram.

Foto: IG @pesopluma

¿Nicki Nicole creó mensaje a Peso Pluma con AI?

Luego de darle la vuelta al mundo la historia que escribió Nicki Nicole en donde da por terminado su romance con Peso Pluma, usuarios de internet aseguran que la cantante argentina no escribió de manera auténtica el texto en donde revela que se enteró de la misma forma que todos los demás sobre la infidelidad del mexicano.

Este es el comunicado de prensa que lanzó Nicki Nicole

Foto: IG @nickinicole

Y es que, señalan que lo que Nicki escribió fue creado con ayuda de ChatGPT que es un sitio de internet que con inteligencia artificial puede crear cualquier texto, desde el más sencillo hasta un ensayo.

Debido a lo anterior se viralizó la imagen de ChatGPT en donde un usuario pide al sitio crear un texto para terminar una relación: “Genera una frase sobre cuando no hay respeto en una relación y por eso prefieres irte de ahí”.

¿Nicki utilizó Inteligencia Artificial?

Foto: "X" @DonNatanaelCano

La sorpresa fue que dicho sitio de inteligencia artificial al crear el texto para terminar una relación, aparece lo que escribió Nicki Nicole en sus historias, lo que ha provocado un sinfín de señalamientos en contra de la argentina.

Cabe señalar que hay opiniones divididas respecto a esto, pues algunos aseguran que Nicki utilizó ayuda de esta herramienta para crear dicho comunicado, mientras que otros creen que no fue así y que el texto fue metido de manera intencional para hacer quedar mal a la argentina.

Hasta el momento Nicki Nicole no ha confirmado o negado si es que utilizó la ayuda de la inteligencia artificial para crear la frase con la que dio por terminada su relación con Peso Pluma.

¿Ya habló Peso Pluma?

Luego de hacerse viral tomado de la mano de una mujer que no era su novia, durante el Super Bowl, el mexicano no se ha pronunciado al respecto y sus redes sociales no han tenido ningún tipo de movimiento, incluso el intérprete de “Ella baila sola” no ha borrado las fotografías que tiene a lado de su ahora ex novia Nicki Nicole.