Los signos zodiacales que nadarán en dinero HOY 15 de febrero, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 15 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Sigue leyendo:

Mhoni Vidente: horóscopos de HOY 15 de febrero, salud, dinero y amor

Son muy descorazonados, estos son los 3 signos zodiacales más fríos de todos, según la astrología

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este día es momento de centrarte en cuestiones que realmente te dejen algo bueno, hacer cambios adecuados que te lleven por nuevas oportunidades sobre todo en el área financiera.

Hay una amistad que te tiene mucha envidia y no te ve con buenos ojos y en cualquier momento va buscar el afectarte de muchas maneras.

Has tenido muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios; sin embargo, por tu miedo has dejado ir esas oportunidades. Días de muchos cambios, de mucha luz y de mucha necesidad de regresar al pasado a terminar ciclos que quedaron abiertos.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este día se presta perfecto para enfocarte en cuestiones que has dejado en el olvido, hay grandes oportunidades de emprender el negocio de tu vida, solo es cuestión de que te apliques en lo que buscas.

Si estás pensando en realizar un viaje estás en el mejor momento para comenzar ahorrar y las cosas comiencen a darse y fluir d ella mejor manera.

En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o de esas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vienen días de muchos cambios en los cuales el amor comenzará a florecer, si no tienes una relación pues ve preparando la concha que se va dar algo en cualquier momento y podría ser hasta con una perdona de tu pasado.

Vienen cambios en lo económico pero debes de cuidar el no gastar en cosas que no necesitas porque después te vas quedando con la cartera vacía.

Estás en el mes de el amor y tienes que disfrutar. Si tienes pareja, sé más detallista para que las cosas no se enfríen, para bien las antenas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es momento de pensar en él ahora y hacer a un lado el pasado que ya fue y ya sucedió, cuídate de traiciones dentro de tu propia familia porque estarán a la orden del día.

Es momento de aprender de cada cuestión que está sucediendo para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Tu economía estaba estancada y por fin sientes que las cosas comienzan a moverse, están en puerta oportunidades para que generes más dinero.

La suerte está de tu parte, date una vuelta al casino o juega lotería, hay probabilidades altas de que te ganes un dinerito, el cual deberás usar con inteligencia. En cuanto al trabajo las cosas van viento en popa. Si estás iniciando un negocio, ten cuidado.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, vienen días de cambios en los cuales tu visión debe estar enfocada en mejorar económicamente, estás en buena temporada para lograr muchas cosas y deberás de ser muy inteligente para aprovechar todo lo que vaya llegando a tu vida.

Cuida más ese carácter que te cargas, la has cajeteado mucho y debido a eso en cualquier momento podrías perder a alguien bastante importante para ti.

Es preciso que en el amor en caso de no tener una relación esperes el tiempo indicado para consolidar algo, no te apresures mucho, te da pavor la soledad aunque no quieras aceptarlo y debido a eso podrías terminar enredándote con cualquier persona.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, vienen muchas oportunidades en muchas áreas sobre todo en el área de lo económica pero debes cuidar tus gastos porque se pueden salir de control.

En el amor hay muchos cambios buenos pues comenzarás una etapa muy buena si tienes pareja y eso que en el pasado les afectó tanto comenzará a quedar en el olvido.

En pocos días te vas enterar de una noticia la cual te involucra y podrías ponerte muy de malas y hacer que paguen justos por pescadores. Es preciso que busques maneras de agradarte a ti mismo y de darte cuenta que mientras más sigas insistiendo en algo que no podrá ser más perderás tu dignidad.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos y caer en ellos.

Suelta tu pasado y enfócate en tu presente, ya deja de llorarle a quien por su propia cuenta decidió irse, recuerda que tu mayor amor serás tú y tus propias raíces no otras personas.

No sigas deprimiéndote por algo que no vale la pena, eso es pura pérdida de tiempo. No es momento de arrepentirse de nada sino de enfrentar cualquier decisión y aprender de ella.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si tienes una relación deberás de darle mantenimiento y poner mucha atención a todas las señales que tu pareja de porque buscará la manera de darte entender que no se siente a gusto o se siente disgustado por una situación que no le pareció en cuanto a tu comportamiento.

Aprende a quererte y amarte y sobre todo a respetarte con todos tus defectos, deja que el mundo ruede y que cada quien se responsabilice de sus actos, no sigas haciéndote daño, eres tu peor juez y sin pensar sueles lastimarte cada que se te antoja.

Nuevos amores van aparecer y en ese camino te darás cuenta cómo has madurado pues ya no querrás pasar el rato sino que buscará algo más estable para tu vida.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, manda a la fregada a todas esas personas que se quieren pasar de listos contigo y que han buscado la manera de perjudicarte de muchas formas. Cambia tu estado de ánimo y sonríe por más tiempo pues eso va atraer a las personas indicadas.

Nunca trates de ir por algo que sabes no te dejará nada de provecho, no descuides tu vida ni tus sueños por cumplir los de personas nefastas que solo buscan sacar provechó de los demás.

Trata de ser más noble con quien lo merece y más perro con tus enemigos. Deja de pensar que las personas cambiarán por ti, solo te mostrarán otra cara pero cuando menos acuerdes volverán a ser las mismas infelices de siempre. El amor se consolidará en próximas fechas pues dicho sentimientos nacerá a partir de una amistad o de una persona que llegará mediante una red social. Tu económica comenzará a mejorar pero deberás de hacer un guardadito para cuando se requiera porque en próximos meses podrías necesitarlo..

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cuidado en dar más de lo que recibes y en amargarte por situaciones que ni al caso y sobre todo que tienen socialismo.

Hay unas amores del pasado que te anda pensando mucho y que buscará la manera de comunicarse contigo ya tú sabes si le das entrada.

Debes aprender que en esta vida todo tiene un precio así que trata de ser más duro o dura y no sueltes nada si sabes que no obtendrás nada a cambio. Días y cambios bueno que te llevarán a entender el por qué te has sentido así en estos días.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, entras en una etapa algo complicada en la cual deberás de arreglar documentos que tienes pendientes desde hace algún tiempo y no has podido solucionar.

No pierdas la fe en tus sueños y metas pues las cosas se han de concretar pero para eso deberás de poner todo tu empeño y tus ganas pues nada te caerá del cielo por sí solo.

Si tienes una relación es momento de poner las cartas sobre la mesa y ser lo más sincero posible con él o ella para evitar conflictos o problemas más adelante.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo,Vienen muchas cuestiones muy perras a tu vida pero deberás de irte con cuidado y no querer comerte al mundo de un bocado porque al final puedes verte perjudicado.

No temas a cambios que te lleven a mejorar el área de los dineros, dale con todo y aprovecha lo que la vida pone en tu camino. Días de mucha reflexión y de soltar cuestiones que te lastimaban o te hacían sentir tan miserable.

En el amor se visualizan cambios muy perros los cuales te llevarán a darte cuenta que no necesitas de nadie para ser feliz, la vida misma te pondrá en tu paso todo eso con lo que siempre has soñado pero no comas ancias ni apresures las cosas o de lo contrario terminarás equivocándote como siempre lo haces.

DVR