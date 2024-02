"Les encargo a mi madre", Santa Fe Klan manda preocupante mensaje tras VIDEO donde es "detenido"

Los fans de Santa Fe Klan se encuentran más preocupados que nunca luego de no saber nada del cantante, quien se ha mantenido ausente de redes sociales, pero desde las que ha lanzado mensajes alarmantes de los que poco se sabe. Hasta ahora existe el rumor de que habría sido detenido, algo que el ex de Maya Nazor no ha confirmado ni negado, pero que en medio del revuelo pidió que en si algo le pasa, cuiden a su madre, Doña Susana Jasso Chávez.

Santa Fe Klan envía preocupante mensaje y desata rumores de estar preso

Por medio de sus historias de Instagram Santa Fe Klan ha compartido distintos mensajes con los que ha despertado las alarmas entre sus admiradores, ya que el rapero habría sido detenido en lo que parece ser un cateo de importancia. Al menos eso se aprecia en un video que publicó en el que se observa a uniformados armados entrando a su vivienda; sin embargo, la toma sólo dura unos segundos y no muestra con claridad nada de lo que pasa, ya que sólo se observan las piernas de los supuestos policías.

Esta es la última publicación que compartió. (Foto: IG @santa_fe_klan_473)

Mientras sus fans recuperaron el clip y lo compartieron en otras plataformas para preguntar qué es lo que pasaba con Ángel Jair Quezada, nombre real del cantante, él mismo regresó a Instagram horas más tarde para "confirmar" que habría sido detenido. Cabe destacar que esta supuesta confirmación todavía está por verse y es que el ahora padre de un bebé, pidió que si termina preso, se encarguen de cuidar de su madre, Doña Susana.

"Si me voy a prisión, les encargo a mi madre", este es el preocupante mensaje de Santa Fe Klan y con el que revivió los rumores de detención; sin embargo, hasta el momento no se conocen más detalles al respecto ni su agencia ha salido a dar declaraciones para confirmar o descartar los rumores.

Este es el último mensaje que compartió. (Foto: IG @santa_fe_klan_473)

¿Es un plan? Fans especulan que Santa Fe Klan está promocionando nueva canción

Como te adelantábamos, no se tiene más información al respecto de la supuesta detención del rapero y aunque algunos de sus fans se encuentran preocupados por su situación actual, existen otros que especulan que podría tratarse de una estrategia de promoción.

Entre lo que se dice destaca el lanzamiento de un nuevo sencillo o álbum, pero hasta el momento todo se trata de un rumor, por lo que habrá que esperar a las próximas horas para que Santa Fe Klan o sus representantes salgan a dar una versión oficial que tranquilice a sus admiradores.