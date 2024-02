"El día más ridículo", Kate del Castillo explota contra el 14 de febrero y sus fans la llaman "la Grinch de San Valentín"

El 14 de febrero es uno de los días más esperados por muchas personas, ya que es cuando se puede demostrar el amor y el cariño de todas las formas posibles, desde experiencias como una cita o una cena, hasta regalos en los que se incluyen los osos de peluche o los ramos de rosas; sin embargo, no es una fecha del agrado de todo el mundo. Así lo demostró recientemente Kate del Castillo, quien aseguró que se trata del "día más ridículo" del año.

Kate Del Castillo explota contra el día de San Valentín y la tunden en redes

Mientras muchos enamorados festejaban a sus parejas y amigos a sus besties, la actriz usó su cuenta de Instagram para externar su desagrado por San Valentín, también conocido como el Día del amor y la amistad, pues afirmó que es algo ridículo y que sólo promueve el consumismo. Si bien algunos de sus seguidores le aplaudieron por "hablar con la verdad", otros no tardaron en criticarla por su opinión.

Así lo publicó. (Foto: Captura de pantalla)

"Yo sé que nadie me pidió mi opinión, pero siento que hoy es el día más ridículo del año. O sea, el día de San Valentín, qué es eso, que todo el mundo tenga que decirse cositas, vestirse de rojo y rosita. Es el consumismo tan tonto", dijo la actriz.

En sus controversiales declaraciones, Kate del Castillo no dudó en dar más jugo a la polémica al añadir que lo grave de este festejo es que incluso muchas mujeres solteras terminan muy afectadas por no tener pareja. "No me parece bien, qué padre la amistad, eso sí está muy bien", agregó antes de añadir con sarcasmo y con cara de desagrado que le deseaba a sus seguidores que la pasaran "increíble".

Critican a Kate del Castillo por sus comentarios del 14 de febrero

Luego de compartir en Instagram un corto video con su visión de este día, sus seguidores dejaron todo tipo de comentarios en los que la apoyan, pero también la critican por no aceptar importancia de este día.

"Cotorrea, feliz día Kate", "alguien lo tenía que decir y se dijo", "la Grinch de San Valentín", "que risa con esta señora", "cuánto daño te han hecho", "lo peor es que tiene razón", "nuestra Grinch favorita" y "en el día más ridículo y consumista yo te mando un abrazo y felicitación porque amo a tu familia y a tu trayectoria artística", son algunos de los comentarios que se leen en la red.