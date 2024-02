Quién es Diva Lomas, la estilista detrás de los looks de Manelyk en La Casa de los Famosos

Detrás de las famosas mejor vestidas no sólo está su buen gusto y estilo personal, sino también sus asesores de imagen. Estas personas se encargan de crear conceptos para armar los looks de las artistas debido a que la meta es que luzcan impecables en su trabajo diario, especialmente cuando tienen que asistir a galas o eventos importantes.

El reality show La Casa de los Famosos es muestra de esto porque los participantes tienen un equipo que los guía, pero sobre todo se encarga de que tengan looks de impacto en las galas de nominación y expulsión. Por lo general, las miradas están puestas en las famosas porque son quienes más se lucen con sus atuendos.

Manelyk cautiva con su belleza y estilo que pule con ayuda de su estilista. Instagram Manelyk.

Diva Lomas, la experta en moda detrás de los looks de Manelyk

Una personalidad que enamora con sus outfits es Manelyk González Barrera, mejor conocida como Manelyk. Saltó a la fama tras ser parte del reality show Acapulco Shore de MTV Latinoamérica. Actualmente es una personalidad de la televisión, así como modelo e influencer. Para sacarle partido a su belleza, cuenta con la asesoría de la estilista conocida en redes sociales como Diva Lomas.

Lo cierto es que Diva Lomas es una referente en la moda y dio un salto como influencer porque en sus redes sociales brinda consejos de estilo bajo los sobrenombres "Yo Diva" o "Tu tía fashionista". Algunos de sus videos más populares tienen que ver con los llamados "pantalones para tienda", así como con los get ready with me (GRWM) porque platica cómo arma sus atuendos, haciendo un llamado a sus seguidores: confiar en el proceso.

La estilista detrás de los looks de Manelyk es Diva Loma, también conocida como "Yo Diva" y "Tu tía fashionista". Instagram Diva Lomas.

¿Quién es Diva Lomas?

Aunque en redes es conocida como Diva Lomas o Tu tía fashionista, la realidad es que la estilista se llama Carolina y nació en Sonora, pero actualmente vive en San Diego, Estados Unidos. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, estado en el que creció, pero su verdadera pasión siempre fue la moda y por eso se animó a emprender en esta industria en 2007, cuando se mudó a Ciudad de México.

El mayor error de las personas es creer que existe límite de edad para iniciar, para hacer lo que realmente aman

En sus 17 años de carrera en la moda, Diva Lomas ha colaborado con varias personalidades y estilistas. En su lista de clientes se encuentra Manelyk, a quien está vistiendo en La Casa de los Famosos 4. Adicionalmente, la experta en moda fundó Mascooltura que en su sitio web describe como "una agencia de styling y centro de capacitación para profesionales en la industria de la moda".

La estilista estudió Derecho, pero le ganó su pasión por la moda y desde 2007 trabaja en esta industria. Instagram Diva Lomas.

Debido a esto, Diva Loma indica que nunca es tarde para ir detrás de los sueños. Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, expresó que "el mayor error de las personas es creer que existe límite de edad para iniciar, para hacer lo que realmente aman". Sin embargo, destacó que muchas veces "el peor enemigo con el que te enfrentaras puede que seas tú mismo".

La publicación de Diva Lomas se tornó emotiva porque agregó lo siguiente: "Hoy volví a ser Carolina. A quitarme la máscara que había creado y a decirlo sin pena y sin arrepentimiento por los errores del pasado. Me abrace y me dije 'bien Carito', ahora sí le cambiaste el significado de lo que es ser una diva".