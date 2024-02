¿Peña Nieto es violento? Su exnovia Tania Ruiz confiesa cuál es la verdadera personalidad del expresidente

La violencia de género es una de las problemáticas más alarmantes en el país ya que, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diariamente se resgistran 10 feminicidios, pero la violencia en contra de las mujeres se encuentra enraízada en lo más profundo de la sociedad. Ésta no distingue entre situación socioeconómica, llegando a estar presente incluso en personas que están conectadas con la política y un ejemplo de ello es el expresidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido señalado por ejercer violencia a su ahora expareja, Angélica Rivera.

Enrique Peña Nieto es señalado de ser violento en sus relaciones

Fue en el año 2021 cuando este "rumor" comenzó a tomar más fuerza y aunque no se ha comprobado cómo fue la relación del exmandatario con Angélica Rivera, amigas cercanas a la actriz señalan que existió una infidelidad antes de su separación en el 2019. A partir de ese momento, Peña Nieto comenzó un romance con la modelo Tania Ruiz y que tuvo fin hace poco más de un año y fue precisamente ella quien puso fin a estos señalamientos sobre el expresidente en donde lo señalan de ejercer violencia hacia Angélica Rivera.

Sigue leyendo:

“Tenemos muy buena relación", a un año de su ruptura, Tania Ruiz habla de Enrique Peña Nieto

Pati Chapoy revela la verdad sobre el regreso a las telenovelas de Angélica Rivera "La Gaviota"

Los rumores señalan que el expresidente le fue infiel a la actriz e incluso la violentó.

Fotografía: Isaac Esquivel/Cuartoscuro.

Fue durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, que la modelo habló de manera franca y directa su separación de Enrique Peña Nieto, desmintiendo los rumores de violencia que rodearon su relación y la de Angélica Rivera con el ex presidente: "Cero. La verdad es que creo que la gente se deja llevar por lo que ven desde fuera o por rumores que no conocen realmente, 'el qué dirán", expresó firmemente. Con estas palabras, la modelo dejó claro que su experiencia personal no incluyó ninguna forma de agresión, expresando más bien su gratitud por lo vivido.

Evitando a profundizar sobre las especulaciones que la señalaban como la "tercera en discordia" entre el expresidente y la famosa actriz, Tania afirmó: "No quiero hablar del tema. Yo respeto mucho las relaciones pasadas, y considero que ya no me incumbe hablar del pasado ni de lo que se vivió", dejando en claro su postura de respeto hacia las partes involucradas.

Sofía Castro ha evitado a toda costa hablar sobre la relación entre su madre y el expresidente.

Fotografía: Instagram/@epn

¿Enrique Peña Nieto es un hombre violento?

En cuanto a la pregunta directa sobre si Enrique Peña Nieto es una persona violenta, Tania optó por eludir el tema, comentando que hay aspectos de la vida personal que deben mantenerse privados. La relación entre Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto, que duró casi cuatro años, terminó en enero de 2023, generando rumores sobre el estado emocional del ex presidente. "Siempre que he hablado con él, ha sido para cosas positivas", señaló la modelo potosina de 36 años, dejando entrever que su relación fue mayormente positiva.

De la misma forma señaló que los sentimientos de ambos fueron completamente reales y lograron crear una complicidad muy bella, por lo que después de terminar su relación se ha quedado con "los mejores recuerdos" y afirma que se encuentra lista para escribir un libro sobre algunas vivencias que la han marcado, esperando que puedan ser de ayuda para las personas que se encuentran en situaciones similares.