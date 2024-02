Daniel Bisogno sigue hospitalizado por una grave infección; revelan en Ventaneando más detalles de su estado de salud

Daniel Bisogno encendió una vez más las alertas por su estado de salud, pues hace tan sólo unos días se informó en el programa “Ventaneando” que fue hospitalizado. Ahora sus compañeros revelaron detalles al respecto y explicaron que el conductor permanecerá ausente ya que está bajo observación debido a una infección en los pulmones.

Estado de salud de Daniel Bisogno

Durante la transmisión de este lunes 12 de febrero en “Ventaneando”, los conductores revelaron que Daniel Bisogno permanece hospitalizado y bajo tratamiento médico por una infección. Aunque no dieron más detalles al respecto, Linet Puente señaló que el también actor, de 50 años, tiene un problema en el pulmón del que hablará una vez que se encuentre de nuevo ante las cámaras.

“Le están haciendo estudios, dándole seguimiento a lo que ya tenía, hay un temita ahí con el pulmón que él lo contará cuando venga, pero bueno, es un tema complejo (…) Le quitaron la vesícula, hay que recordarlo, y obviamente eso trajo unas consecuencias que ya platicaremos después”, indicó Linet Puente antes de que el resto de los conductores le externaran su apoyo a Daniel Bisogno.

Problemas de salud de Daniel Bisogno

Todo comenzó a mediados de 2023 cuando Daniel Bisogno despertó preocupación en el público por su ausencia en el programa a cargo de Pati Chapoy, esto desató rumores que apuntaban a que estaba en terapia intensiva por lo delicado de su estado. Más tarde, el conductor reapareció con una apariencia que fanáticos calificaron como “demacrada” y él mismo reveló que acudió al médico porque comenzó a sentirse débil.

“El doctor me dice hay que hacerse exámenes de todo y de todo es de todo, entonces, me hicieron ultrasonido de hígado, me pide el doctor que me haga prueba de todo incluida VIH…”, relató en entrevista con Pati Chapoy expresando su temor de que pudiera filtrarse esta información, por lo que acudió a un lugar de poca confianza en donde los resultados lo hicieron pensar lo peor sobre su salud.

Finalmente y luego de varios estudios, los médicos le indicaron que su resultado esta negativo para VIH y determinaron que le quitarían la vesícula. Aunque esto le trajo otros problemas de salud por los que ahora se encuentra bajo tratamiento médico.