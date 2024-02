Juan Gabriel sigue vivo: Martha Figueroa revela la prueba que comprobaría que el "Divo de Juárez" fingió su muerte

El 28 de agosto de 2016 el mundo del espectáculo comenzó uno de sus mayores lutos con la muerte de Juan Gabriel; no obstante, siguen firmes las teorías de que el corazón del intérprete de "Hasta que te conocí" jamás dejó de latir. Una de las que sostiene esta información es Martha Figueroa.

La reportera de espectáculos tuvo una entrevista con Yordi Rosado a través del canal de YouTube del exproductor de Otro Rollo para hablar de su experiencia profesional. Durante la conversación, ella aseguró que hay una prueba irrefutable de sus dichos.

La herencia de Juan Gabriel guarda un secreto

De acuerdo con la exconductora de Ventaneando, desde la noticia del fallecimiento del "Divo de Juárez" no se han hecho movimientos para reclamar o gastar su herencia.

"Saben que no la han podido repartir por que saben que él por ahí anda", dijo sobre esto.

Además de esto, apuntó que hay una persona que se comunica con ella y dice ser Alberto Aguilera, nombre real del intérprete. Figueroa destacó que este individuo tiene conocimiento de diversas situaciones que solamente tendría él.

La muerte fue declarada el pasado 28 de agosto de 2016. FOTO: Archivo.

¿Martha Figueroa habla con Juan Gabriel por teléfono?

Destacó que comenzó su investigación al respecto comenzó cuando la gente de la funeraria comenzó a notar diversos movimientos raros con respecto al cuerpo del cantante, sobre todo cuando fue en un país como Estados Unidos.

No obstante, dijo que aún le falta ver al cantante para poder tener la certeza de que Juan Gabriel continúa con vida. A esto sumó que no puede tratarse de Joaquín Muñoz, exmanager del intérprete que fue el primero en decir que la muerte había sido una farsa, debido a que el hombre tras el teléfono le ha dado datos que el exmanejador no podría conocer.

Entre esta información comentó que cuando murió Diego Verdaguer esta persona le envió una canción que grabaron juntos, pero nunca salió al mercado.

"Si no es él, es alguien que se quedó con todo y que sabe todo", dijo.

Comentó que una persona que dice ser Juan Gabriel se ha comunicado con ella. FOTO: Archivo.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Juan Gabriel? y dónde se encuentra?

El 26 de agosto de 2016 Alberto Aguilera Valadez, nombre original de Juan Gabriel, dio su último concierto en el The Forum de Los Ángeles, dos días después, se dio a conocer que había perdido la vida.

De acuerdo con la información brindada a los fanáticos de uno de los cantautores más importantes de México, dejó de respirar a las 11:17 en uno de sus departamentos en California.

La causa de este fallecimiento fue un infarto agudo de miocardio. Se preveía que el artista diera un concierto gratuito en el Zócalo para el 12 de noviembre. Sus restos fueron incinerados y resguardados por sus familiares.

Juan Gabriel: la serie y los documentales del "Divo de Juárez"

Hasta que te conocí.

Juan Gabriel, el documental.

Divo o muerto.

Las mejores canciones de Juan Gabriel son un éxito en Spotify

De acuerdo con Spotify, las canciones más reproducidas del "Divo de Juárez"; por lo tanto, las favoritas del público son las siguientes: