Pedro Infante y “Tin Tan”: así fue el día que las estrellas del Cine de Oro se insultaron ante las cámaras

Pedro Infante y Germán Valdés “Tin Tan” son considerados como dos de las más grandes figuras de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, sin embargo, los géneros que manejaban y sus respectivos contratos les impidieron trabajar juntos de forma recurrente, por ello en esta ocasión recordaremos cómo fue la única escena en la que actuaron juntos, la cual, generó mucha polémica debido a que hubo cierta tensión entre ambos.

“También de dolor se canta” (1950) fue la única película en la que Pedro Infante y Germán Valdés “Tin Tan” compartieron créditos y aunque la escena en la que compartieron créditos solamente dura alrededor de dos minutos, su interacción a cuadro resultó sumamente polémica pues ambas celebridades hicieron comentarios sumamente ríspidos y hasta intercambiaron algunos insultos.

Sigue leyendo:

Reaparece María Victoria a sus 96 años, así luce actualmente la bella actriz del Cine de Oro

Muere Rosa Cué, actriz del Cine de Oro que brilló junto a “Viruta” y “Capulina”

Pedro Infante y "Tin Tan" trabajaron juntos en una sola escena. Foto: Redes

Como se dijo antes, ambas figuras trabajaban para distintas productoras pues Pedro Infante estaba en las filas de los “Producciones Rodríguez Hermanos”, mientras que Germán Valdés “Tin Tan” trabajaba con “Producciones Mier & Brooks”, por lo que tuvo que haber una intensa negociación para que la segunda casa productora aceptara que su estrella participara en la referida cinta.

Luego de haber superado este primer obstáculo, lo que resultó polémico fue la interacción que ambas celebridades tuvieron a cuadro pues en los primeros segundos se puede ver al “Pachuco de Oro” recitar un trabalenguas en el que llama “perro” a Pedro Infante, además, hace referencia de forma burlona a la productora de los famosos hermanos Rodríguez, sin embargo, eso no es todo pues “El Inmortal” fue más directo y llamó “boca de bagre” al comediante.

En otro momento de la escena, Pedro Infante desprecia un autógrafo de “Tin Tan”, quien exaltado termina por correr al “Ídolo de Guamúchil” del set de grabación en el que se encontraban, cabe mencionar que, la escena resultó sumamente graciosa para el público, sin embargo, muy pocos se dieron cuenta de la tensión real que hubo detrás.

¿Cómo era la relación entre Pedro Infante y Germán Valdés “Tin Tan”?

De acuerdo con distintos portales especializados en cine nacional, la tensión en la referida escena fue con la intención de mantener el ambiente competitivo entre ambas productoras, el cual, era completamente sano pues nunca hubo prácticas desleales entre ambas, por lo que ambas figuras simplemente hicieron su trabajo.

Pedro Infante y "Tin Tan" son considerados como auténticas leyendas del Cine Mexicano. Foto: Redes

Es importante señalar que, en la vida real Pedro Infante y Germán Valdés “Tin Tan”, no fueron amigos cercanos debido a sus intensas agendas de trabajo, no obstante, se sabe que existía una gran admiración entre ambas celebridades, quienes tenían bien definido su lugar en la industria cinematográfica, por lo que no había competencia entre ambos, ya que uno estaba especializado en el drama y el otro en la comedia.

Cabe señalar que, en distintas ocasiones se ha señalado que Pedro Infante era un fiel admirador de las películas de “Tin Tan”, mientras que el “Pachuco de Oro” se encargó de hacer distintas referencias positivas a “Pedrito” en distintas de sus películas y hasta en algunas de sus canciones.