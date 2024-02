Maribel Guardia comparte desgarrador mensaje a diez meses de la muerte Julián Figueroa: “Me hace querer no continuar”

Maribel Guardia se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una desgarradora publicación dedicada a su hijo Julián Figueroa, quien falleció hace diez meses de manera trágica, por lo que, como era de esperarse, las palabras de la reconocida actriz costarricense conmovieron a sus seguidores y otras celebridades de la farándula, quienes no pudieron hacer otra cosa más que volcarse con mensajes de apoyo y solidaridad ante el duelo de la también cantante y modelo.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maribel Guardia realizó la publicación en cuestión, en la cual, lo primero que llamó la atención fue una foto inédita del joven cantante en la que se le pudo ver besando a uno de sus caballos, gusto que heredó de su padre, Joan Sebastian, además, la costarricense escribió un texto en el que dejó ver que pese a que han pasado diez meses desde la partida de su hijo, el dolor sigue siendo muy grande, incluso, aseguró que la tristeza a veces la hace no querer seguir adelante.

Maribel Guardia conmovió a sus fans con su mensaje para Julián Figueroa. Foto: IG: maribelguardia

“Julián, niño de mi alma, hoy se cumplen 10 meses de tu partida, tengo mis brazos vacíos y escucho a mi corazón palpitar fuerte cada vez que te pienso, esta tristeza, este dolor tan grande, a ratos me hace querer no continuar. Luego realizo que Dios me prestó tu compañía y a través tuyo, me dio el privilegio de experimentar el amor más grande del mundo de todos.

Disfruté de tantos espacios vacíos que llenaste en mi vida, con tu sentido del humor, tu inteligencia, tu talento, tu música, dejaste grabados en mi corazón tantos recuerdos bonitos, te veo en todas partes y sin lugar a dudas vives en el rincón de mi alma donde atesoro los recuerdos que le dan sentido a mi vida”, comenzó su texto Maribel Guardia.

Julián Figueroa falleció a causa de un infarto fulminante. Foto: IG: maribelguardia

Maribel Guardia revela cómo ha encontrado consuelo ante la muerte de Julián Figueroa

Para cerrar su texto, Maribel Guardia señaló que ante el intenso dolor que le provocó la muerte de su hijo, es en su nieto, José Julián, en quien ha encontrado la fortaleza para poder seguir adelante pues asegura que en el pequeño encuentra muchas cosas de su fallecido heredero, a quien le agradeció por haberla hecho abuela.

Maribel Guardia ha podido lidiar con la muerte de su hijo gracias a su nieto. Foto: IG: maribelguardia

“Ayer estaba mirando a tu hijo, José Julián, y descubro en él tantas cosas tuyas, su curiosidad por aprender todo, su inteligencia y su personalidad. Gracias por dejarnos a este muñeco que continuamente nos hace reír y que era el gran amor de tu vida. Dejaste mi mundo lleno de luz y estoy segura que es suficiente para que alumbre mi camino hasta que nos encontremos, te amo más allá del tiempo y la distancia. Por siempre y para siempre”, finalizó Maribel Guardia, quien, como se dijo antes, recibió cientos de mensajes de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula en los que le expresaron su apoyo y solidaridad ante este complicado momento.