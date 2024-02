Le ocultan a Silvia Pinal la muerte de Tina Galindo, la productora sería albacea de su testamento

Silvia Pinal es una de las grandes actrices del cine y la televisión en México, por lo que su estado de salud ha generado gran preocupación y ante esto su familia ha decido ocultarle la muerte de la productora Tina Galindo. La amistad entre ellas fue tan grande que la diva del Cine de Oro habría decidido elegirla como albacea por lo que ahora crece la incógnita de lo que ocurrirá con el testamento de la actriz.

Ocultan a Silvia Pinal muerte de Tina Galindo

En entrevista para “Ventaneando”, Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, reveló que hasta el momento no le han informado a la presentadora de "Mujer, casos de la vida real" sobre la muerte de su amiga y productora Tina Galindo pues temen que afecte aún más su delicado estado de salud.

Sigue leyendo:

Silvia Pinal se encuentra delicada de salud, asegura Gustavo Adolfo Infante

José José: Tina Galindo fue parte importante en su carrera, así lo rescató de las adicciones

Tina Galindo sería albacea de Silvia Pinal. Foto: Cuartoscuro

“Se querían mucho las dos, la señorita Tina era una gran persona, esto nos hizo cimbrar aquí en la casa. Le tenemos que decir, por lo menos para que le rece un poco; además, ella ve la tele y empezó a pasar una nota, le cambiamos, pero alcanzó a ver a la señorita Tina. El problema es que no la podemos tener completamente aislada de las cosas”, detalló.

¿Tina Galindo es albacea de Silvia Pinal?

Durante un encuentro con los medios, la hermana de Tina Galindo reveló que era tal la unión entre la también llamada “Última diva del Cine de Oro mexicano” y la productora que ésta última sería su albacea: “Se querían muchísimo, tan se querían mucho que ella era albacea de doña Silvia, por la confianza que le tenía”.

Al respecto, Efigenia Ramos indicó que no pueden confirmar dicha información debido a que no saben nada sobre el testamento y sobre su estado de salud: “Mucho mejor, va muy bien. Estamos muy contentos porque la veo cada día mejor en todos sentidos (…) La cuidamos, pero ya no quiere las papillas, en cuanto puede quiere algo sólido”.