¿Quién es Nicko McBrain? El baterista de Iron Maiden deja la banda tras 42 años de heavy metal

Nicko McBrain, quien fuera el baterista de Iron Maiden durante 42 años, anunció en las redes oficiales de la banda que se retira de las giras musicales extensas para siempre. En el comunicado agregó que su concierto en Sao Paulo, Brasil, de este 7 de diciembre, será el último que haga con la exitosa banda de Heavy Metal.

Sin embargo, aseguró que no se retirará para siempre de la industria musical, pues estará trabajando en algunas cosas personales y proyectos que ya tienen preparados para él, además de que atenderá sus negocios como The British Drum Company, Drum One de Nicko McBrain, Titanium Tart, entre muchos otros.

"Después de pensarlo mucho, con tristeza y alegría anuncio mi decisión de dar un paso atrás y alejarme de la rutina de las giras extensas. Hoy, sábado 7 de diciembre, en Sao Paulo será mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro. Sin embargo, seguiré siendo parte de la familia Iron Maiden y trabajaré en una variedad de proyectos que mis representantes de siempre, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí. También trabajaré en una variedad de proyectos personales y me concentraré en mis negocios y emprendimientos existentes, incluidos The British Drum Company, Drum One de Nicko McBrain, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs"

El baterista no se irá de la industria. Crédito: Instagram / Iron Maiden

Iron Maiden anuncia que su baterista Nicko McBrain saldrá de la banda

Por otra parte, agradeció el tiempo que se han tomado sus fanáticos para escuchar todos los materiales que han salido de Iron Maiden desde que él entro a la banda, pues considera que se trató de un increíble viaje. También agradeció a su esposa, a sus hijos, y desde luego, a los miembros de la banda.

Aseguró, por último, que el futuro que le depara se puede ver con mucha emoción y con una gran esperanza. De manera inmediata comenzaron a llegar comentarios de fanáticos de todas partes del mundo que lamentaron su partida y lo consideraron como uno de los mejores en el género.

"¿Qué puedo decir? ¡Estar de gira con Maiden durante los últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis fanáticos devotos, hicieron que todo valiera la pena y los amo. A mi devota esposa, Rebecca, lo hiciste infinitamente más fácil y te amo. A mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por comprender las ausencias y ¡los amo! A mis amigos que siempre están ahí para mí, ¡los amo! A mis compañeros de banda, hicieron que mi sueño se hiciera realidad y ¡los amo! Miro hacia el futuro con mucha emoción y gran esperanza. Los veré pronto, que Dios los bendiga a todos y, por supuesto, ¡que suban los Irons!"

Aseguró que fue un viaje increíble. Crédito: Instagram / Iron Maiden

Nicko McBrain, el emblemático baterista de Iron Maiden

Nicko McBrain, cuyo nombre real es Michael Henry McBrain, es uno de los bateristas más icónicos y reconocidos del heavy metal mundial. Su incorporación a Iron Maiden en 1982 marcó un antes y un después en la historia de la banda. McBrain, con su estilo enérgico y preciso, se convirtió rápidamente en una pieza fundamental del sonido característico de Iron Maiden. Su habilidad para ejecutar ritmos complejos y su capacidad para mantener un groove constante lo han posicionado como uno de los bateristas más influyentes del género.

La trayectoria de McBrain antes de unirse a Iron Maiden también es notable. Desde joven, demostró una gran pasión por la batería, tocando en diversas bandas locales. Sin embargo, fue su encuentro con la banda de heavy metal lo que lo catapultó a la fama mundial. A lo largo de su carrera, ha participado en la grabación de numerosos álbumes de estudio, cada uno de ellos considerado un clásico del heavy metal. Su presencia en el escenario es electrizante y su conexión con el público es innegable.

Además de su destacada carrera con Iron Maiden, McBrain ha colaborado con otros músicos y ha participado en diversos proyectos paralelos. Su influencia en el mundo de la batería es evidente y ha inspirado a innumerables bateristas a lo largo de los años. McBrain es reconocido por su profesionalismo, su dedicación a la música y su carisma.

