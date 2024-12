Los conciertos de 2025 que ya pintan para ser los mejores del año

A pesar de que es muy temprano en el calendario para decidir cuáles serán los mejores conciertos del año 2025, hay algunos eventos musicales programados desde hace varios meses que ya pintan para convertirse en legendarios dentro del territorio nacional. Incluso existen los que ya agotaron los boletos miles de personas se quedaron sin oportunidad de ver a sus artistas, ahora tendrán que esperar 12 meses más.

Ante la creciente popularidad de los conciertos y los festivales, así como de los artistas que la gente no deja de pedir que vengan a México, se empezaron a programar eventos para el año 2025 desde hace algunos meses, entonces fechas que se han estado esperando por casi un año y la gente está ansiosa por qué ya sea el día.

Linkin Park

Linkin Park anunció su regreso a los escenarios durante el 2024, hicieron algunas fechas por los Estados Unidos pero se guardaron la mejor parte de su gira para el año 2025. Una de sus paradas principales y entre las primeras del año es el Estadio GNP de la Ciudad de México, donde veremos a Emily en acción.

aespa

Las chicas de aespa, el grupo de K-pop del momento, aterrizarán en México para conquistar los corazones de sus fans. Con su música pegadiza, sus impresionantes coreografías y su estilo único, aespa promete un espectáculo visual y musical que dejará huella. La popularidad del género en los últimos años ha logrado que muchísimas bandas vengan a nuestro país, siempre dejando una tremenda impresión en cada uno de sus conciertos.

Joaquín Sabina

Joaquín Sabina ha decidido retirarse de los escenarios y tendrá una última gira por todo el mundo, donde se incluye la Ciudad de México. La nostalgia por verlo en una última vez en los escenarios, hizo que los mexicanos abarrotaran seis conciertos en el Auditorio Nacional y uno más en Guadalajara, donde hará un vasto recorrido por toda su carrera, incluirá la última canción de su repertorio estrenada en el año 2024 con el nombre de "El último vals".

Tecate Pal Norte

El festival musical por excelencia de Monterrey, en el estado de Nuevo León, lanzó uno de los mejores carteles que se han visto en México durante los últimos años para encabezar las acciones están bandas como Green Day Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Fall Out Boy o Charlie XCX. Pinta para hacer uno de los mejores no solo del año, sino la historia de los de los eventos masivos en este país. Los boletos ya están volando.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo es uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos tiempos. Su música ha tenido un alcance tremendo por todo el mundo y este gira es una de las más esperadas. También será la primera vez que la cantante venga a México y no solo tendrá una participación en el festival antes mencionado, también pasará por la capital del país se presentará en el Estadio GNP. Los boletos se terminaron en cuestión de horas al momento en que salieron a la venta.

Sting

El icónico músico británico.regresa a México para deleitarnos con su inconfundible voz y sus clásicos temas. Con una carrera que abarca décadas y géneros musicales, Sting promete una noche llena de nostalgia y nuevas canciones. Prepárate para un viaje musical inolvidable, donde podrás disfrutar de éxitos como "Englishman in New York" y "Fields of Gold" interpretados en vivo.

Tool

La banda de rock progresivo más esperada regresa a México para presentar su más reciente disco Fear Inoculum, estrenado hace ya varios años, en 2019. Con su sonido característico y sus letras llenas de simbolismo, Tool nos llevará a un viaje psicodélico y lleno de energía. La explanada del Estadio Azteca es la zona elegida para ver el regreso de estos maestrazos.

Sabino

Sabino es uno de los músicos mexicanos más exitosos de los últimos tiempos. Gracias a su Sabhop logró conquistar personas en toda la república y ese arduo trabajo se ve recompensado con un primer concierto en el Estadio GNP. Hasta el momento es uno de los conciertos más grandes de una banda mexicana o proyecto solista nacional de los programados para 2025, y luego del tremendo bombazo que dio en el Palacio de los Deportes, indica que este será un concierto de aquellos.

The Warning

Las mexicanas de The Warning tienen preparadas un par de presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, estos fácilmente podrían ser dos conciertos más grandes que han dado las jóvenes rocanroleras, dada la legendaria historia que rodea a este inmueble, reconocido por ser un escenario donde solamente los más grandes artistas que ha dado este país o el extranjero, pueden dominarlo y llenarlo. Ambos de hechos ya fueron completamente vendidas y se espera un conciertazo de las hermanas Villareal.

