Tras la muerte de Dulce, recuerdan la fuerte pelea que tuvo con Lucía Méndez: "a mi no me digas comadre"

La muerte de Dulce, ocurrida en esta Navidad de 2024, ha reavivado no solo su legado artístico, sino también algunas de las controversias más recordadas de su vida. Una de las más mediáticas fue su tensa relación con la cantante Lucía Méndez, que en los últimos años se vio empañada por una fuerte pelea que ambas protagonizaron en el reality show Siempre Reinas 2, de Netflix. Esta serie, que mostró la vida de artistas como ellas, destapó una serie de conflictos personales y peleas que, aunque ocurrieron hace algún tiempo, siguen siendo tema de conversación.

La amistad entre Dulce y Lucía Méndez se remontaba a más de 40 años, una relación que, como muchas en el mundo del espectáculo, pasó por altibajos. Sin embargo, lo que parecía una reconciliación a lo largo de los años se rompió por completo en las grabaciones de la segunda temporada de Siempre Reinas. Fue en este contexto donde las cámaras de Netflix captaron una acalorada discusión entre las dos artistas, un enfrentamiento que, más allá de las cámaras, dejó huellas profundas en ambas.

¿Cómo comenzó la pelea?

El momento más crítico de la disputa ocurrió cuando Lucía Méndez, en un mensaje filtrado, se refirió a Dulce con palabras muy duras. "Dulce es una hija de p#*ta, no vale nada, no se merece nada", fue uno de los comentarios que la cantante hizo en su momento, lo que generó una gran sorpresa para la fallecida. Estos mensajes fueron presentados a Dulce por el productor y vidente Jorge Flores, quien, según la versión de la cantante, fue quien le mostró las grabaciones para hacerle frente a la situación.

La filtración de los mensajes desató una serie de reacciones entre las dos artistas. Dulce, visiblemente afectada, no dudó en hablar sobre la relación deteriorada entre ellas y aseguró que las palabras de Lucía no eran un hecho aislado. Sin embargo, Dulce fue tajante al confirmar que fue Jorge quien le mostró los mensajes a ella. "A mí me lo enseñaron, y me lo enseñó Jorge tratando de poner un remedio a la situación", señaló la cantante tamaulipeca. El intercambio de palabras subidas de tono entre ambas artistas culminó en la conclusión de que, aunque compartieron muchos años de amistad, esta relación llegaba a su fin, y que ya no había posibilidad de reconciliación.

Dulce, con una postura firme, manifestó que no echaba de menos la amistad con Lucía. "Ya no hay vuelta atrás", dijo, y enfatizó que las acciones y palabras de Méndez la habían marcado de manera irreversible. Por su parte, Lucía también comentó sobre el fin de la relación, dejando claro que, aunque había tenido buenos momentos con Dulce, el carácter fuerte de ambas había sido un obstáculo insuperable.

A Dulce será recordada por exitazos como “Tu Muñeca”, “Aún lo amo” y “Déjame volver contigo”, además por ponerle una arrastrada a Lucía Méndez en “Siempre Reinas 2” pic.twitter.com/weRXBxDsPw — Amigobvio (@amigobvio) December 25, 2024

Dulce murió distanciada de Lucía Méndez

Tras el tenso episodio, la situación entre Dulce y Lucía Méndez no mejoró, y ambas artistas dejaron en claro que la relación de amistad que habían mantenido durante cuatro décadas no tenía regreso. En diversas entrevistas posteriores al show, las dos expresaron sus sentimientos y dejaron entrever que la personalidad de cada una y sus diferencias irreconciliables habían llevado a un punto de no reconciliación.

El día de la muerte de Dulce, la actriz y cantante Lucía Méndez compartió un sentido mensaje en sus redes sociales en donde lamentó el fallecimiento de quien fue su comadre y gran amiga por muchos años, sin embargo, internautas recordaron la pelea por la que se distanciaron y la gran diva decidió eliminar dicha publicación y así dar fin a la polémica.

Sigue leyendo:

Alicia Villarreal presintió la muerte de Dulce: "se le ve en los ojos"

Filtran los nombres de los herederos de la fortuna de Dulce "la cantante"