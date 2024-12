Santa Fe Klan sorprendió a una quinceañera en plena fiesta: VIDEO

Santa Fe Klan no deja de sorprender a sus seguidores y esta vez no lo hizo con una nueva canción o con algún acto bondadoso, ahora llegó de sorpresa a una fiesta de una de sus fanáticas, quien celebraba sus XV años con una gran reunión en la que no solo ella quedó impresionada sino todos los invitados.

La estrella originaria de Guanajuato apareció en un video que compartieron desde la cuenta en TikTok @ednagarcia215 en donde dieron a conocer que ellos son los afortunados que recibieron a Santa Fe Klan en la fiesta de cumpleaños de una jovencita.

Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan fue captado en un evento muy especial, pero el artista llamó la atención también por la humildad que mostró durante su aparición pública, en donde cabe destacar acudió acompañado de la chica con la que está saliendo.

Santa Fe Klan acudió a una fiesta de XV años. Foto/ednagarcia215

Santa Fe Klan sorprende a una chica en su fiesta de XV años

En la grabación Santa Fe Klan acude al salón de fiestas y la chica no puede ocultar su sorpresa y emoción al ver a su artista favorito, por lo que la dulce quinceañera se acerca al famoso para saludarlo y el acepta en tomarse fotos con las personas que están a su alrededor.

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios de la cuenta en TikTok compartieron su emoción al conocer lo que hizo Santa Fe Klan con la chica quien es una de sus seguidoras fieles y a quien quiso ofrecerle un regalo especial en su fiesta de XV años.

“Que bello gesto y que gran humildad”, “Ángel siempre sorprende a sus fanáticos con su gran humildad” y “que bonito ver que es un artista amable y que el dinero no lo hace cambiar”, es parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de en donde muestran a Ángel Quezada.

Santa Fe Klan es una estrella del rap mexicano. Foto IG/santa_fe_klan_473

¿Quién es la novia de Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan se ha convertido en un popular artista, el cantante también da de qué hablar debido a que sus seguidores desean conocer más sobre su vida personal, en especial la amorosa. Se sabe que el famoso tiene un hijo con la modelo Maya Nazor, de quien se separó solo meses después de que naciera su bebé Luka.

Pero ahora lo que llama la atención es que el rapero presume a quien podría ser su nueva novia, ya que se le ha visto en varios momentos a Santa Fe Klan acompañado de una joven, que se especula es originaria de Guanajuato y se menciona que su nombre podría ser Yoselin, aunque el famoso no ha declarado nada al respecto.

