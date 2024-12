La romántica canción de Dulce para recuperar un amor perdido y es un clásico de las baladas

Este 25 de diciembre de 2024, el público mexicano amante de las baladas románticas despertó con una dolorosa noticia, pues la cantante Dulce murió a los 69 años, luego de estar un par de semanas en el hospital para ser sometida a una cirugía de emergencia; sin embargo, deja un importante legado de música y actuación.

Dulce, cuyo nombre real es Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, es una de las voces más emblemáticas de la música romántica en México. Su carrera musical, que inició en la década de los 70, la posicionó rápidamente como una de las intérpretes más populares de su generación. Con una voz tierna y melodiosa, Dulce conquistó los corazones del público con canciones que hablaban de amor, desamor y nostalgia. Algunos de sus mayores éxitos incluyen "Tu muñeca", "Aún lo amo" y "Déjame volver contigo".

A lo largo de su trayectoria, Dulce ha lanzado numerosos álbumes de estudio y ha participado en diversos festivales internacionales. Su música ha trascendido fronteras y ha llegado a países de Latinoamérica y Estados Unidos. Dulce también incursionó en la actuación, participando en telenovelas y obras de teatro que se volvieron sumamente famosas gracias a sus interpretaciones de primer nivel.

Dulce murió a los 69 años. Crédito: Facebook oficial

La romántica canción de Dulce para recuperar un amor perdido

"Déjame volver contigo" es una balada romántica que explora los sentimientos de arrepentimiento y súplica de una persona que ha perdido a su amor. Dulce, con su voz característica, transmite la desesperación y el anhelo de recuperar una relación que se ha roto. La letra de la canción pinta un cuadro emotivo de una persona que reconoce sus errores y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconquistar a su pareja.

A través de versos como "Déjame volver contigo, aunque sea por un día más", la intérprete expresa su deseo de tener una última oportunidad para demostrar su amor y recuperar la confianza de su amado. La canción también hace referencia al dolor y la soledad que experimenta quien ha perdido a alguien importante en su vida, enfatizando la idea de que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo.

"Déjame volver contigo" se ha convertido en un clásico de la música romántica, conectando con millones de personas que se han identificado con la historia de amor y desamor que narra la canción. La melodía melancólica y la letra conmovedora han hecho de esta pieza un himno para aquellos que han experimentado el dolor de una separación y anhelan una reconciliación.

Fue hospitalizada hace un par de semanas y sometida a una cirugía. Crédito: Facebook oficial

Esto dice la canción:

Déjame volver, volver contigo

No hay trucos ni juegos de palabras

Es que no encontré otra forma más sincera de decir

Déjame volver, volver contigo

Que yo no puedo soportar serenamente

El futuro ni el presente sin ti

Déjame volver, volver contigo

Te lo pido mordiéndome los labios

No me importa lo que pase ni me importa el que dirán

Seré tu amante o lo que tenga que ser

Seré lo que me pidas tú

Amor lo digo muy de veras

Haz conmigo lo que quieras

Reina, esclava o mujer

Pero déjame volver, volver contigo

Ya lo sé, ahora estás con esa

Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti

Déjame volver, volver contigo

Y seré tu ruiseñor amaestrado

Siempre feliz a tu lado amor

Déjame volver, volver contigo

Y no dudes jamás de mis palabras

Yo te juro por mi vida que te amo, ¿quieres más?

