La hija del Buki reacciona a los MEMES que le hacen al cantante, esto piensa de las comparaciones

Marco Antonio Solís mejor conocido como "El Buki", es uno de los cantantes mexicanos más famosos, no solo por ser el intérprete de grandes éxitos como "Si no te hubieras ido", "¿A dónde vamos a parar?" o "Tu cárcel", si no también por su inmenso parecido a Jesucristo, mismo que lo ha hecho blanco de múltiples MEMES en las redes sociales.

Al respecto, recientemente las cámaras de "Venga La Alegría" entrevistaron a Mar Solís, hija del músico, quien dio su opinión, explicando que lejos de tomárselo a mal, a ella y a su familia les parece algo muy gracioso, pues de hecho cuando era pequeña ella también pensaba que su padre se parecía a la figura religiosa.

"Siempre los compartimos en nuestros grupos de la familia, nos da mucha risa, porque, de hecho cuando yo era chiquita, yo pensaba que él era Jesucristo, al sentir su dulzura y ternura, yo lo veía como de otro mundo", dijo Mar Solís.

Cristy Solís también reacciono a las comparaciones de "El Buki" con Jesucristo

Sin embargo, Mar Solís no fue la única familiar de "El Buki" que reaccionó a las comparaciones del cantante con Jesucristo, pues Cristy Solís, esposa del intérprete, también se unió a dichas declaraciones, en donde señaló otra de las razones por las que su hija creía que su padre era un ser divino cuando era una niña.

Según explicó, todo se debe a la fuerte sensación de paz y tranquilidad que el músico es capaz de transmitir con su presencia, misma que en sus propias palabras es tan intensa que le es imposible alterarse si está con él.

"Cuando tienes la fortuna de estar en la presencia de mi esposo es una calma, una paz que te da impresionante, no hay manera de estar alterado o de perder los estribos, él es un mazo de paz" explicó Cristy Solís.

Sigue leyendo:

Mauricio Mancera revela a quién de sus excompañeros de VLA no soportaba: "Me molestaba su presencia"

Pepillo Origel tiene una fuerte discusión con Martha Figueroa, así fue el incómodo momento | VIDEO