Muere Alfa Anderson a los 78 años, voz principal de Chic: "Siempre amada"

El mundo de la música se encuentra luto, pues la vocalista de Chic, Alfa Anderson, falleció a los 78 años. Las noticias del sensible fallecimiento fue dado a conocer por Nile Rodgers, guitarrista y miembro fundador de la agrupación icónica de la banda disco.

"Siempre amada", fue el mensaje compartido por Rodgers en sus redes sociales en donde confirmó la muerte de su compañera el pasado 17 de diciembre, de igual forma, el guitarrista expresó el luto que la agrupación detrás de "Le Freak" experimenta tras la noticia.

Si bien el motivo del fallecimiento, no ha sido revelado por la familia de la cantante o los integrantes que conforman Chic, desde el anuncio de la muerte de Alfa Anderson, figuras del medio musical que tuvieron la oportunidad de trabajar con la vocalista han lamentado su partida.

¿Quién era Alfa Anderson la leyenda de la música disco?

En 1976, Alafa Anderson hizo su debut profesional en Big Man The Legend of John-Henry de Cannonball Adderley, presentado por el Festival de Jazz de Newport en el Carnegie Hall. A lo largo de su carrera, grabó coros para artistas como Nat Adderley, Roy Buchanan, Dionne Warwick, Odyssey y otros.

Su voz también forma parte de la banda sonora de The Wiz, producida por Quincy Jones en 1978 y del álbum Live at Montreux de Atlantic Records producido por Arif Mardin y Herbie Mann ese mismo año.

El recorrido histórico de Alfa Anderson en Chic

En 1977, motivada por Luther Vandross, Anderson audicionó como corista para Chic, la nueva banda formada por Nile Rodgers y Bernard Edwards. Su voz, junto con la de Vandross, ya se escuchaba en el álbum debut homónimo de Chic, que incluía los éxitos Dance, Dance, Dance y Everybody Dance, ambos presentes en las listas de Billboard.

En 1978, Anderson asumió el rol de cantante principal tras la salida de Norma Jean Wright, una de las líderes originales del grupo. Junto con Luci Martin, otra vocalista principal.

Chic cosechó numerosos éxitos en las listas, destacando temas como Le Freak, Good Times y My Forbidden Lover. Además, Anderson fue la voz principal en los éxitos I Want Your Love y At Last I Am Free.

