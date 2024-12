Fher Olvera, vocalista de Maná, se lanza contra Bad Bunny durante concierto: “Aquí sí se hace música”

Pese a la popularidad e impacto del género urbano en la industria musical a nivel internacional, son cada vez más los artistas que se pronuncian en contra al considerar "vulgares" las letras de las canciones. Tal y como ocurre con Fher Olvera, vocalista de Maná, que ha expresado más de una vez su desagrado por los temas de Bad Bunny contra quien arremetió una vez más en pleno concierto destacando el talento de la agrupación.

El vocalista de Maná ha dado de qué hablar en más de una ocasión por sus declaraciones, como la más reciente al afirmar que si todos los mexicanos trabajaran como los regios “México sería de primer mundo”. Esta afirmación desató un intenso debate en redes sociales, algo que se repitió debido a lo que dijo en su último concierto en Guadalajara, Jalisco, al lanzarse contra el “Conejo Malo” expresando desagrado por sus canciones.

“Con talentosísimos músicos, aquí no es como el pinch* reguetón que es una mam*** (…) Aquí sí se hace música, aquí sí se hacen letras, que el pinc** Bugs Bunny no mam**. Por lo menos nosotros hacemos nuestra luchita”, dijo Fher de Maná sobre el escenario apoyado por los asistentes.

Esta no es la primera vez que Fher de Maná habla de manera despectiva sobre Bad Bunny, pues durante una entrevista para Billboard reconoció el gran impacto del género urbano a nivel mundial y reconoció que algunas canciones pueden llegar a gustarle “poquito”. Sin embargo, sostuvo su postura sobre Benito y puntualizó en que no está dispuesto a compartir el escenario con el cantante puertorriqueño.

“El gusto es de cada quien. A mí no me gusta o un poquito, quizá para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar es Bad Bunny. Lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a donde nadie ha llegado de los latinos, pero no por eso me va a gustar”, dijo Fher de Maná.