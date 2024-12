Cazzu estrena "La Cueva", así suena la canción que es una indirecta a Nodal

Cazzu sigue sumando éxitos con su regreso a la música a poco más de un año en el que le dio la bienvenida a su hija, Inti, y enfrentó una dolorosa ruptura con Christian Nodal, así como el escándalo por el repentino romance de éste con Ángela Aguilar. Y es que luego de brillar sobre el escenario durante un festival de trap, la cantante argentina acaparó la atención de los fans con el lanzamiento del tema "La Cueva".

La artista -que recientemente celebró su cumpleaños 31- retomó su carrera hace algunas semanas con su participación en un festival de trap realizado en Buenos Aires, Argentina. Desde entones generó gran expectativa entre los fans por el lanzamiento de un nuevo proyecto, esto debido a las fotografías que compartió en sus redes sociales donde se muestra desde un estudio de grabación y, recientemente, al borrar todas las publicaciones en su cuenta de Instagram.

Tras lo que pareció una agonizante espera, este jueves 19 de noviembre Cazzu lanzó "La Cueva" que en cuestión de minutos obtuvo más de 4 mil reproducciones en YouTube y miles de comentarios de fanáticos que le mostraron su apoyo. Aunque con el tema Julietta parece alejarse de la imagen ruda que mostró por varios años con su música, en realidad se trataría de una versión vulnerable con la que abre su corazón expresando el sentimiento que la invadió en los últimos meses.

“Te encontré en la cueva, totalmente roto; totalmente oscuro; totalmente loco. Lamí tus heridas y encendí tu sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos. ¿Y qué vas a hacer al amanecer? Cuando la nostalgia no la tasque una mujer. ¿Y qué vas a hacer, a quien vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler?”, se escucha en la canción.

Tras las declaraciones de Ángela Aguilar, la trapera argentina decidió romper el silencio y en entrevista para PLP de Luzu TV transmitido en YouTube habló sobre su ruptura con Christian Nodal. La artista aclaró que no sabía nada del romance, como lo había mencionado la cantante de regional mexicano, y dejó ver que habría existido una infidelidad por parte del sonorense.

"Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió; yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón (…) La única autorizada para hablar de mis sentimientos y de mi situación emocional soy yo. Si esto no es un punto final para mí, que sea por mi hija, que es una bebita”, expresó Cazzu.