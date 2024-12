Yahritza y su esencia reconocen que hablar mal de la gastronomía mexicana fue un error en su carrera y se arrepienten

El grupo Yahritza y Su Esencia ha protagonizado una de las polémicas más comentadas del mundo musical durante los últimos años. Formado por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez, la agrupación de origen mexicano pero nacida en Yakima, Washington, decidió aventurarse en el género regional mexicano, ganando la atención del público. Sin embargo, en 2022, hicieron declaraciones desafortunadas durante su visita a México sobre la gastronomía del país lo que puso en jaque su carrera y les valieron duras críticas.

A más de un año de la controversia, los hermanos han decidido hablar abiertamente sobre lo sucedido. Reconocen que su comentario les dejó grandes pérdidas, pero también aseguran haber aprendido una valiosa lección de este episodio. Ahora, con la vista puesta en nuevos proyectos musicales, buscan dejar atrás los errores del pasado y reconectar con su público, tanto en México como en el extranjero.

Yahritiza y su esencia reconocen su error

En un reciente encuentro con medios, los hermanos abordaron nuevamente la polémica. Armando reconoció que sus palabras fueron un error y agradeció el apoyo de quienes decidieron perdonarlos. “Gracias a Dios aprendimos de todo lo que pasó. Obviamente fue algo en lo que nos equivocamos, pero ya hemos aprendido y todo se arregla con el tiempo”, declaró.

Por su parte, Yahritza enfatizó que no supieron cómo explicarse correctamente en aquel momento y lamentó que sus intenciones fueran malentendidas. “No fue lo que queríamos decir. Gracias a la gente que nos ha entendido y apoyado a pesar de lo ocurrido”, agregó.

¿Qué dijeron de la comida mexicana?

En 2022, durante una visita promocional a México, los integrantes de Yahritza y Su Esencia realizaron declaraciones que causaron revuelo. Comentarios sobre su preferencia por la comida en Estados Unidos y su incomodidad con ciertos aspectos de la vida urbana mexicana no fueron bien recibidos. “Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington”, declaró Armando, el hermano mayor.

Estas palabras, junto con otras referencias hechas por Yahritza sobre el ruido y el ambiente, desataron una ola de críticas en redes sociales. Los internautas calificaron sus comentarios como una falta de respeto hacia sus raíces y hacia el país que representa una parte fundamental de su identidad musical.

¿Qué sigue para Yahritza y Su Esencia?

A pesar del desafortunado incidente, el grupo ha trabajado arduamente para recuperar la confianza del público. Han ofrecido presentaciones en territorio mexicano, donde la recepción ha sido mayormente positiva, demostrando que su música sigue conectando con la audiencia. Además, los hermanos anunciaron que están preparando un nuevo álbum, programado para lanzarse a principios del próximo año.

“Los primeros días del año que entra se viene un álbum, para que estén pendientes”, comentó Armando. Con este proyecto, esperan no solo demostrar su madurez musical, sino también consolidar su identidad como representantes del regional mexicano, honrando sus raíces y conectando con el público de ambos lados de la frontera.

