Eduardo Capetillo enternece al llorar luego de ver a su hermana Ale Capetillo con su vestido de novia l VIDEO

Fue el pasado 20 de julio cuando la influencer mexicana Alejandra Capetillo Gaytán, mejor conocida como Ale Capetillo, dio a conocer vía Instagram que se comprometió con su novio, el libanés Nader Shoueiry, a quien conoció en España, donde vive desde 2019. Desde ese momento, la pareja empezó a organizar su boda que unirá lo más destacables de sus culturas.

Siempre en Instagram, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo documenta cómo se alista para dar el gran “sí”; hace unas semanas, la joven, de 25 años de edad, estuvo en México para detallar algunos aspectos de la celebración nupcial, especialmente lo vinculado con la comida.

Luego de regresar a Madrid, España, Ale Capetillo ha seguido con los preparativos de su boda y ahora las miradas están en su vestido de novia que confeccionó la diseñadora Lorena Formoso, quien es su amiga y experta en vestidos nupciales.

Eduardo Capetillo Jr., de 30 años, viajó exclusivamente a España para apoyar a su hermana en la planeación de su boda y prácticamente es el primero de la familia Capetillo Gaytán que ya la vio en persona con el vestido de novia. El cantante no ocultó la emoción y rompió en llanto al ver a su hermana, quien también reaccionó con emoción.

Alejandra Capetillo Gaytán anunció el pasado 20 de julio que se comprometió con su novio, Nader Shoueiry. Foto: Instagram Ale Capetillo.

Eduardo Capetillo Jr., el cómplice de Ale Capetillo en su prueba de vestido de novia

La reacción del exparticipante del programa televisivo “Juego de Voces” quedó grabada en video y Ale Capetillo la incluyó en un clip que publicó en Instagram con la leyenda “me da mucha ilusión compartirles que mi gran amiga Lorena Formoso me hace mi vestido de novia… ¡y esta es la reacción de mi hermano!”.

La vulnerabilidad y sensibilidad de Eduardo Capetillo Jr. -también conocido como Lalo Capetillo- conmovieron y numerosos usuarios lo destacaron, ya que comentaron lo siguiente: “Lalito es un corazón con patas”, “su reacción tan hermosa y genuina transmite toda la felicidad” y “amo a Lalito, (es) tan sencillo, sensible y tierno”.

“¡Aww, qué belleza! Me encanta su reacción y la forma en que se ve con amor al ver a su hermana con su vestido de novia! Los amo”, comentó una persona, mientras que otras agregaron “Lalito es un corazón con patas” y “soy Eduardo viendo vídeos de gente que no conozco, pero que siento cercana”.

Otras personas comentaron que lloraron al ver el video porque a través de él los hermanos Capetillo Gaytán externaron el amor y la confianza que se tienen. “Lalito es lo más bello y sensible de este mundo, ¡tienes el mejor hermano, mi Ale”, “ok, me hicieron llorar, los hermanos son lo más top” y “¡qué hermosa relación y qué emotivo fue este momento, hermana!, me alegro mucho por ti”, se lee en el perfil de Instagram de la futura novia.

