Andrea Bilbatúa, CEO de New Art Group, da apertura para encontrar actores de doblaje

Las series de televisión, películas, los programas y hasta los comerciales están cambiando sus narrativas y mostrando mayor apertura a las distintas personalidades, capacidades, creencias e ideologías, por eso a la hora de doblar estos materiales, se necesitan voces que los representen.

Esto es algo que entiende bien Andrea Bilbatúa, CEO de New Art Group, empresa de producción audiovisual y doblaje que busca el talento ideal y sobre todo que muestre la calidad y profesionalismo con la que se trabaja en México.

“Con la serie de Ojitos de huevo, Alexis Arroyo y su esposa vinieron y se hizo aquí el audio descriptivo, a raíz de ese proyecto, ellos nos ayudan a revisar este tipo de trabajo en otras series, porque para una persona que ve, el guion está bien hecho, pero no sabemos si realmente alguien que no ve, lo entenderá, y Alexis trabaja eso”, explicó Bilbatúa.

También buscan actores de doblaje trans o personas con síndrome de Down, porque este tipo de historias cada vez son más frecuentes, incluso su trabajo no se limita en la voz, en New Art Group se capacita al personal para que sepan cómo convivir y trabajar con cada una de las necesidades del talento.

SE ABRE CAMINO

Andrea Bilbatúa tomó la dirección de la empresa hace cuatro años y el principal reto fue enfrentar la pandemia, logró salir adelante, incrementando la capacidad de trabajo, principalmente por la industria del doblaje.

“Esta área contaba únicamente con cuatro salas de grabación y teníamos dos más de mezcla, hoy hay 18 salas de grabación de diálogos y ocho salas de mezcla en diferentes formatos, como 5.1 o 7.1, que son espacios para trabajar audios de cine o inmersivos”, detalló.

Las nuevas salas de doblaje están condicionadas para que todo tipo de talento las use, incluso personas en sillas de ruedas, pues están acondicionadas.

New Art Group fue fundada hace 30 años por su abuelo, el documentalista Demetrio Bilbatúa, de quien heredó el talento y el gusto por la industria.

“Cuando llegué, entre postproducción y doblaje eran 34 colaboradores en la empresa. Hoy me siento orgullosa de que somos 134 personas y 51 por ciento somos mujeres”, afirmó.

Actualmente, trabaja con las plataformas digitales, estudios o productores independientes, a quienes se les brinda el mismo trato y respeto por su trabajo.

