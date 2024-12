Myriam Montemayor critica a quienes cantaron “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe: “Muy escaso el talento”

Como cada año el 12 de diciembre, la celebración a la Virgen del Tepeyac reúne a talento mexicano para cantar las tradicionales “Mañanitas”, pero la elección de los artistas en esta ocasión parece no haber convencido a la cantante Myriam Montemayor que compartió un mensaje en redes sociales criticando a quienes se presentaron en la Basílica de Guadalupe y levantó la mano para hacerlo en 2025.

Myriam Montemayor ha destacado en el mundo del espectáculo gracias a su talento sobre el escenario, lo que le abrió las puertas a importantes proyectos y la hizo ganadora en la primera generación de “La Academia” de la que también se desprendieron grandes artistas como Raúl Sandoval, Yahir, Nadia, Víctor González, María Inés, Toñita y Estrella.

La cantante también ha participado en la celebración a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre en años anteriores, aunque en este no estuvo entre los artistas invitados para presentarse en la Basílica. Algo sobre lo que opinó con un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, cuestionando el talento de las celebridades que hicieron una interpretación especial.

“Muy escaso el talento para ‘Las Mañanitas’, me apunto para el próximo año, hay muy pocas voces”, escribió Myriam Montemayor en Twitter retomado por la influencer de espectáculos “La Comadrita”.

Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios arremetieron contra Montemayor por poner en duda el talento de algunos de los artistas que cantaron la noche del 11 de diciembre, algo ante lo que la cantante no dudó en responder: “A veces prefiero no escribir en Twitter para no herir susceptibilidades de algunos que se atacan porque no tienen empatía y comprensión de lectura, es todo el tweet”.

¿Quiénes participaron en la celebración a la Virgen de Guadalupe?

Celebridades se reunieron en la Basílica de Guadalupe para cantar las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe, entre ellos Itatí Cantoral cuya peculiar interpretación hace varios años dejó huella y esta vez se presentó junto a su hija, María Itatí, y José Cantoral.

Quien también se presentó junto a su hijo fue Isabel Lascurain de Pandora, que compartió reflectores con Rocío Banquells, Lorenzo Negrete y Carlos Alberto Velázquez con diferentes canciones dirigidas a la “Morenita del Tepeyac”. Daniela Romo también asistió a la cita, al igual que Lucerito Mijares que acaparó la atención en redes sociales por su impecable presentación.

