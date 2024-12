Él es Claudio Cataño, protagonista de “Cien años de soledad” que consideró decirle “no” a la serie

Ayer 11 de diciembre se estrenó en Netflix la serie “Cien años de soledad” que es una adaptación de la novela homónima que en 1967 publicó el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ha habido expectativas desde que se informó que la historia llegaría a la plataforma de streaming, así que las miradas se centraron en el elenco.

El protagonista de la historia es el actor Claudio Cataño, quien nació el 18 de septiembre de 1955 en Bogotá, Colombia. Es conocido en su país por su trabajo en cine, teatro y televisión, así que a sus 39 años de edad tiene una carrera sólida.

Debutó en el medio artístico con la versión colombiana de “Casados con hijos” y posteriormente se sumó a las series “La sucursal del cielo”, “Tiro de gracia” y “Mil colmillos”; en cuanto al cine, el actor colombiano participó en “ Nadie sabe para quién trabaja” y “Aurora”.

Ahora Claudio Cataño es el centro de atención por su participación estelar en “Cien años de soledad”; en el marco del estrenó de la serie, el actor habló de cómo fue el proceso para que le diera vida al coronel Aureliano Buendía. Un detalle que captó la atención es que el famoso, de 39 años de edad, confesó que consideró rechazar hacer el casting.

Durante una entrevista con el periodista Juan Carlos Arciniegas para CNN En Español, el actor colombiano admitió que no quería realizar el casting para ser parte de “Cien años de soledad” porque todo sucedió de momento y no estaba preparado para hacer una buena actuación, ya que en estaba trabajando en otro proyecto en el que colaboró con la actriz Paulina García, ganadora del Oso de plata como Mejor actriz en la edición 63 del Festival Internacional de Cine de Berlín.

“Sí, yo entiendo el tema de (la serie) ‘Cien años de soledad’, de lo grande que era, y, sin embargo, no. Yo estaba ahí y entonces, cuando me llaman a un casting no es que yo no haga casting, es que es como pretender que yo vaya siempre como si fuera cualquier cosa, no soy capaz de hacer eso”, explicó Claudio Cataño.